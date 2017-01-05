Фото: ГУ МЧС России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила главному анестезиологу-реаниматологу Минздрава России, профессору Игорю Молчанову провести телемедицинскую консультацию пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, а также в последующем оказывать помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пациентов, сообщает "Интерфакс".
По данным ведомства, в настоящий момент в больнице находится 16 человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
4 января в Косихинском районе на 234 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт столкнулись автобусы "ЛАЗ" и "Higer", грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль "Ауди Ку7". В дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе двое несовершеннолетних.
После случившегося губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал провести в регионе внеплановую проверку автоперевозчиков. По факту дорожно-транспортного происшествия следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю и сотрудники полиции МВД России по Алтайскому краю проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка
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