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Одна из пяти ледовых переправ в Алтайском крае закрыта из-за погоды

, ИА "Амител"
Переправа прекращена через Обь в Шелаболихинском районе

Фото: old.sakha.gov.ru

Ледовая переправа через реку Обь в Шелаболихинском районе (с. Иня – с. Шелаболиха) закрыта из-за неблагоприятных для этого времени года погодных условий. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Так, по данным алтайский синоптиков, 6 января в крае от -1 до -6, в западных районах до -11 с похолоданием в течение дня. Ветер западный, 3-8 м/с усилением до 13.

В регионе остается четыре действующие переправы:

р. Обь — Усть-Пристанский район (с. Вяткино – с. Клепиково, грузоподъёмность пять тонн) открыта с 09.12.2016;

р. Обь — Быстроистокский район (с. Быстрый Исток – с. Акутиха, грузоподъёмность три тонны) открыта с 12.12.2016;

р. Алей – Калманский район (с. Усть-Алейка- пр. берег р. Алей, грузоподъёмность 10 тонн) открыта с 28.12.2016;

р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – пристань Островная, грузоподъёмность две тонны) открыта с 29.12.2016.

МЧС предупреждает об опасности выхода на лёд и рекомендует делать это только на  ледовых переправах, прошедших техническое освидетельствование в ГИМС МЧС России! 


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