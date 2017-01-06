Пока еще действующий президент США Барак Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.
Доклад содержит секретную информацию, а потому не будет обнародован целиком.
В пятницу избранный президент Дональд Трамп встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.
Ранее директор национальной разведки, киберкомандование ВС США и Пентагона сделали заявление, в котором, в частности, сказано: "только высокопоставленные российские официальные лица могли дать распоряжение провести недавние похищения данных во время выборов, учитывая масштаб и чувствительный характер этих целей".
"В будущем, вероятно, операции России в киберпространстве будут направлены в США на сбор разведданных, поддержку российских решений, проведение операций влияния для обеспечения поддержки военных и политических целей России и защиту цифровой среды от непредвиденных событий", — говорится в заявлении.
А началось все с заявлений американской разведки о том, что Дональду Трампу победить на президентский выборах помогли российские хакеры, которые в ходе предвыборной кампании ряд хакерских атак на сайты Демократической партии.
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Комментарии
Это продолжение серии высылки дипломатов?
- гость - 6 января 2017 г. 10:19 Это продолжение серии высылки дипломатов?
Он не может успокоится. Вышвырнули из власти, как пакастливового котенка
Доклад содержит секретную информацию... - доказательства засекретили, зачем публиковать свои глупости... так доклад покажется солиднее: цру, секреты, работаем.
Ключевые слова-пока ещё действующий!
История отношений последних трех Президентов США с единственным Президентом Путиным: 1. Дж.Буш младший. Был другом - с ВВП рыбку в пруду ловил, потом партнером, потом стал
ЧМОнегодяем. Когда в него кидали топком, россияни сливались в экстазе перед телевизором. 2. Б.Хусейнович Обама. Был афроамериканским другом, обещал перезагрузку отношений после Дж.Буш младший ЧМОнегодяй. Даже символический выключатель на камеру нажимали. За тем риторика изменилась и он стал партнером. Ну а потом он как и предшественник стал негодяем 3. Д. Трамп. Пока вроде бы как друг, но сдается мне, что уже потихоньку он становится партнером...
10:20 просто в цивилизованных странах власть сменяется, это нормально. 10:21, а в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
- гость - 6 января 2017 г. 10:34 в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
Думаю, на оборону, в том числе - на ядерное оружие
- гость - 6 января 2017 г. 11:18 Думаю, на оборону, в том числе - на ядерное оружие
От кого вы тут всё время обороняетесь? какое вторжение? тут ведь итак всё выкачивается и выкапывается на продажу за мелкий прайс)))
"речь идет о стратегии «валить все на Россию». Это обычный прием, который Хиллари использовала для объяснения правонарушений, совершенных ей самой и ее сотрудниками, и о которых стало известно благодаря утечке электронных писем через Wikileaks. Это серьезно подорвало ее шансы на успех, поскольку стало подтверждением того, что за кулисами действовали многие коррумпированные люди, уже находившиеся под подозрением.
Тот факт, что «чрезмерно обидчивые неудачники» и официальные СМИ идут в этой своей стратегии ва-банк, демонстрирует, насколько отчаянно они и их кукловоды из глобальных элит хотят удержать свою ускользающую власть. Они ни перед чем не остановятся, придумывая и распространяя дезинформацию для подтверждения своих заявлений. Собственно, именно это они и делают."
так понимается, сенат США в случае необходимости умножит на нуль и Трампа и михаливаныча, одному импичмент. другому эмбарго на нефть, больше особо и делать ничего не надо.
"речь идет о стратегии «валить все на Соединённые Штаты Америки». Это обычный прием...
Тот факт, что «чрезмерно обидчивые неудачники» и официальные СМИ идут в этой своей стратегии ва-банк, демонстрирует, насколько отчаянно они и их кукловоды из глобальных элит хотят удержать свою ускользающую власть. Они ни перед чем не остановятся, придумывая и распространяя дезинформацию для подтверждения своих заявлений. Собственно, именно это они и делают."
немного исправил, не благодари..)
гость 6 января 2017 г. 11:24 "..другому эмбарго на нефть"
Зрелище может стать незабываемым...но не хотелось бы!! С верхушкой то всё ясно - все гомерически хохоча побегут на спецборт специального лётного отряда и упорхнут в свои ЛандОны и ПарижО ....а остальным всё это разгреб ать!
10:32 На выключателе было написано перегрузка, стыдно не знать действия своих паханов
11:29 Американцы всегда кидали своих "партнеров", вся история говорит только об этом, поэтому чья верхушки побежит вопрос? Только почему побежит? Уже бежит вовсю Чириковы, Каспаровы, десятки тысяч, навальный тоже обзавелся убежищем.Они уже все там по крайней мере душой, ты завидуешь? Так к хохлам беги, им скидку обещают в 35 ойро.
11.39 даа, эмбарго может закрыть этот проект.
6.01.2017 10:34 просто в цивилизованных странах власть сменяется, это нормально.
Под " цивилизованной страной" ты какие имел в виду, те где последнее время прошли "цветные революции" Египет, Грузия, Киргизия, Украина или окупированные войсками западной коалиции под надуманными предлогами Югославия, Ливан и Ирак?
10:21, а в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
А что другие страны, в т.ч. США имеют 100% открытый бюджет, где расписано сколько тратится на армию и какие её подразделения, на службы безопасности и разведслужбы?
последнии шаги хромой утки-да бося?
11.50 всё? страны кончились?
- гость - 6 января 2017 г. 11:39 11:29 Американцы всегда кидали своих "партнеров", вся история говорит только об этом, поэтому чья верхушки побежит вопрос? Только почему побежит? Уже бежит вовсю Чириковы, Каспаровы, десятки тысяч, навальный тоже обзавелся убежищем.Они уже все там по крайней мере душой, ты завидуешь? Так к хохлам беги, им скидку обещают в 35 ойро. Источник: © ИА "Амител"
Куда ты все бежать-то призываешь? Почему нельзя жить в СВОЕЙ стране нормально? почему Жизнь только где-то, а не здесь? Вас осипушников-потоковцев все устраивает? может лучше вас в гетто? и интернет отрубить
- гость - 6 января 2017 г. 11:21 От кого вы тут всё время обороняетесь? какое вторжение? тут ведь итак всё выкачивается и выкапывается на продажу за мелкий прайс)))
От НАТО, в первую очередь. Терроризм, во вторую. Я бы ни Китай, ни Японию исключать бы не стал. Хочешь мира - готовься к войне, этот объективный закон
А что вам лично не нравитцо на Осипенко или на Потоке?
12.00 смысл пиндосам строить эрэфию, что бы потом втруху? и причём тут рязанский сахар или ты про другой тираризьм?
-гость- 11.50
Под " цивилизованной страной" ты какие имел в виду________________________я тебе могу подсказку дать, что понимается под "цивилизованной страной", поинтересуйся, где проживает например Лиза Пескова, дочки депутата Железняка, сынок депутата Мезулиной, дочка Лаврова, это и будет твой путеводитель по "цивилизованным странам"
"Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами" в США", - утверждается в документе. Его авторы объяснили происхождение такого вывода тем, что они исходят "из масштабов и важности объектов атаки".
Эти дурилки картонные опять пытаются найти оружие массового поражения в Ираке. Все это чистой воды пустышка для американцев. Но у них походу тоже мозг начинает потихоньку работать.
Народонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на амеров по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце. Группа кинологов - Киселев, Соловьёв и иже с ними)
11:54 Так это ты наводишь тень на плетень про недвигу и счета в банках заграницей. У ВПР по закону ничего нет или они идут в "академики" в отличии от демшизы. Российское ВПР не идиоты, такие как наша продажная оппозиция. А так дана, все хотят быть здоровыми, богатыми и красивыми.
Бедный, бедный Anarchy, столько кричать Обама америка уфсе наше, светоч, а тут из таких как клоунов делают, да еще и кидают. Бедненькие...
Anarchy 6 января 2017 г. 12:13 Народонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на амеров по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце. Группа кинологов - Киселев, Соловьёв и иже с ними)
Западонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на Россию по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце Африки. Группа кинологов - Обама, Псаки, Божена и иже с ними)
Эта безнадега – всего лишь очередная попытка, чтобы подорвать доверие к Трампу и очернить Россию. Они будут предпринимать все, чтобы сделать процесс передачи власти как можно более уро/дливым. Что не сделаешь, когда многих из них будут вытаскивать из теплого офиса, лишая власти на восемь долгих лет.
Ну а что, вмешаться и фасьсифицировать выборы - это наш конек. Не утверждаю, но и не удивлюсь, если так и было
12:36 "Ну а что, вмешаться и фасьсифицировать выборы - это наш конек" И это на фоне выборов в США? Ну ты (цитата Лаврова), среди (цитата Лаврова) ты второй, не первый потому что (цитата Лаврова). Трудно вам впопузиционерам, раньше вы бы ли микро, а теперь на вас все смотрят с сожалением, т.к. вы (ну читайте цитату).
Американские власти смогли установить посредников из России, которые якобы передавали Wikileaks украденные письма Демпартии США, сообщает CNN. Ранее The Washington Post писала, что эти люди были «в шаге от правительства» Разведка США установила, кто именно из граждан России передал Wikileaks тысячи украденных электронных писем из штаба Демократической партии США во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретным докладом разведки. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/06/01/2017/586eef719a7947499ba81cb4
1-04 рм . Эко тебя бомбит)) А про 146% вспомнить не хочешь? Вот по этому я верю им, а не вам, (Цитата Лаврова)
В своём микроблоге в Twitter избранный президент Соединённых Штатов указал на то, что ФБР не запрашивало доступ к серверам партии. «Национальный комитет Демократической партии не предоставил ФБР доступ к их компьютерам, которые якобы были взломаны Россией. Почему они так уверены в том, что взлом был, если они даже не запросили проверку компьютерных серверов? Что происходит?» — написал Трамп.
Anarchy 6 января 2017 г. 13:12
Да ладно... Можно подумать где-то считают честно.
Lexx, люди вообще, по природе лживы, алчны и энтропичны. До идеала им далеко. Но карусельных выбросов в развитых странах - реально нету. Десятые доли % речи нет, могут не совпасть с номиналом
Но карусельных выбросов в развитых странах - реально нету.
Ну не знаю... Наблюдения за последними выборами в штатах говорят о том, что посчитают так, как потребуется. Кому - это вопрос другой.
Наблюдения за последними выборами в штатах говорят о том, что посчитают так, как потребуется. Кому - это вопрос другой. ++++++++++++++ Выборщиков посчитали как потребуется ???
Что то давно не слышно пресссекретаря мид захаровой... В Нью-Йорке на каникулах?
ПРо выборщиков вообще разговор другой. Насколько помню они не обязаны голосовать за того кандидата, за которого голосовали их избиратели. Не во всех штатах правда.
Anarchy 6 января 2017 г. 13:12 А ты не хочешь? Кто из операторов и какой ТВ-компании изладил эту фальшивку, сбежал потом в В-британию? Ну тупой... Хотя какой хозяин такой и вассал. Только еще тупее.
Lexx зарегистрированный 6 января 2017 г. 13:40 ПРо выборщиков вообще разговор другой. ++++++++++++++ И что ? Кому потребовалось то,что потребовалось,чтобы вы написали здесь об этом,и как это повлияло на общий результат ?
Марию ищите на каналах через пару дней, все аналитические и политические ток-шоу на отдыхе. А вот что радует- доброжелатели на ветке жонглируют "эрэфией", и ни разу не прозвучала "рашка". Взрослеем?
И ничего. Просто накануне выборов практически все были убеждены, что победа Клинтон - дело решенное. Что в итоге - сами видите.
Какие хозяева, какие вассалы?? Эта прерогатива ваша, то есть приверженцев "ктоеслинепутин". Да и дыма без огня не бывает. И неча НТВшниками прикрываться)
Просто накануне выборов практически все были убеждены, что победа Клинтон - дело решенное. ++++++++++++++ Да,я слышал об этом - российскому ТВ срочно пришлось менять сетку вещания, а депутаты Гос.Думы даже аплодировали и водку пьянствовали.
* только "посчитают так, как потребуется ,кому - вопрос другой" в США это понадобилось остался открытым
6.01.2017 13:10 CALIBR
Интересно, какое в США предусмотрено наказание для госслужащих за разглашение секретных данных?
За две недели он может что-нибудь еще натворить
Anarchy 6 января 2017 г. 13:53 Да и дыма без огня не бывает.
Хотелось бы верить, что мы могли влиять, но больше похоже на то, что Обама в истерике, что проиграл. Виноватых ищет. Позорно получилось, когда все купленные демократами СМИ публиковали побеждающие рейтинги
Интересно, какое в США предусмотрено наказание для госслужащих за разглашение секретных данных? +++++++++++++ Дык погугли ,какое наказание они давали своим госслужащим за слив (шпионаж) в пользу чужой страны.Информация в доступе.
но больше похоже на то, что Обама в истерике, что проиграл. ++++++++++++ Вам лучше знать , конечно,а истерику наблюдать - тем более. * тут бося в ноябре трындел , что Обама вид на жительство у Путина испрашивал -присоединяйтесь к этому сказочному ....... берендею.
6.01.2017 14:12 CALIBR
Вот я и говорю, что же это за источник у CNN, который им рассказали содержимое секретного доклада и остался на свободе? Или у них с прокуратурой как у нас - без отмашки не садят?
Хотя викиликсовских информаторов они рьяно преследуют. Вот такой дуализм, мл, получается )
Я вот думаю, что всё происходящее в США не имеет к нам прямого отношения. То, что нас в контры записывают в белом доме, так это просто по пути наименьшего сопротивления - только пыль с образа втюхиваемого американцам в течении почти 50 лет сдуть и вуаля. Вот зачем им опять понадобился внешний враг? Неужели их система без военной мобилизации ни черта не работает и накатывается .опа?
Абориген зарегистрированный 6 января 2017 г. 14:45 Вот зачем им опять понадобился внешний враг?
А зачем тогда НАТО? Ведь туда надо впаливать бабки, а если не будет врага, то американский налогоплательшик спросит, а нахрена мне это НАТО?
- гость - 6 января 2017 г. 14:51 американский налогоплательшик спросит, а нахрена мне это НАТО?
Я думаю, Трамп поэтому и победил, что уже начали спрашивать
"Вот зачем им опять понадобился внешний враг? Неужели их система без военной мобилизации ни черта не работает и накатывается .опа?" -------- Ога! "Кирдык скоро вашей Америке"(с) Надо ещё понять - "ОНИ" - ето хто???
Нужно понимать одно. Если наши вмешались, то Трамп не будет президентом (при наличии доказухи). Если нет - то и говорить не о чем. Ну и пусть камеры там голосят, если это не так, то и не нужно реагировать. А вот что нужно - это своей страной заниматься. Хотя бы от снега город очистить. А как его очистить - этому надо поучиться у Канадцев. А не бухать в снегу 10 дней
Массаж мозга 6 января 2017 г. 15:05 Ога! "Кирдык скоро вашей Америке"(с) Надо ещё понять - "ОНИ" - ето хто???
Может наоборот, Америка возрождается? А "ОНИ" - натовская военщина, которая живет только за счет холодной войны. Мир - это потеря работы, а при неудачном раскладе - ответственность за военные преступления
Anarchy 6 января 2017 г. 15:08 Нужно понимать одно. Если наши вмешались, то Трамп не будет президентом (при наличии доказухи)
Это где такое написано? И как это региональная страна с отсталой технологией повлияла на выборы президента супердержавы? Или - это не супердержава, а сраная страна, в которой можно менять президентов легче, чем на Украине, даже не выходя из дома?
6.01.2017 15:08 Anarchy
Вот именно. Надо вначале научится делать так, чтобы ближайшие "слуги народа" шевелились по нашей прихоти, а не только по указам сверху. Но даже на АМИКе комментаторы предпочитают новости где можно побазарить за судьбы мира. Чистота подъездов никого не интересует.
Чистота подъездов никого не интересует. +++++++++++++++ Визитная карточка люмпенов шариковых - нагадить и не прибрать за собой . Прав был профессор Преображенский - ох как прав.
Абориген 15-17 +++ ***** 15-14 ну, если конгресс сочтет доказуху существенной, + способной повлиять на итоги, то что может помешать ему отменить результаты выборов? Мы могли вмешаться, но насколько это было существенно? Может это всего пара голосов , которая погоды не сделала, а может и больше. Хотелось бы доклад в оригинале почитать
Абориген зарегистрированный 6 января 2017 г. 15:17
Уже 500 лет назад происходящее в Аргентине, влияло на Испанию, в Бразилии – на Португалию, в Индии – на Англию и так далее. Сейчас мир в 500 раз глобальней и надо плохо соображать, чтобы надеяться, что происходящее в нем, никак на нас не влияет. А про чистоту подъезда не надо базарить – его надо убирать. Кто у нас пашет, тот неплохо живет. Не считая коррупционеров, про них, соглашусь, тоже надо базарить, как и про глобальный мир. Но им на амике места хватает, тут им грех жаловаться
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 15:25 Визитная карточка люмпенов шариковых - нагадить и не прибрать за собой
Так вы бы вышли и прибрались, ваш подъезд то. Или правительство должно прибрать?
Anarchy 6 января 2017 г. 15:27 + способной повлиять на итоги,
Вот в этом плюсе и проблемы - мы сменили власть в США? Анекдот...
Так вы бы вышли и прибрались, ваш подъезд то. Или правительство должно прибрать? +++++++++++++++ Ваши проблемы не являются повсеместными для остальных. * нет ваших шариковых в моём подъезде : здесь чисто,убираются и не гадят.
"Может наоборот, Америка возрождается? А "ОНИ" - натовская военщина, которая живет только за счет холодной войны." ---------- Тогда ещё пара вопросов. Возрождение возможно после прекращения существования. Я что-то пропустил? По-моему поциент скорее жив, чем мёртв. Зачем наш вован увеличил военные расходы и лезет в военные конфликты, чем помогает НАТО развиваться и получать финансирование, давая повод для новой холодной войны?
16:18 забыл подписаться. Что-то хакнуть не есть могущество, скорее это хулиганство. Абориген, чтобы слуги шевелились по нашей прихоти, а не по указам сверху, надо чтобы была автономная система со сдержками и противовесами, а не вертикаль, управляемая одним человеком или узким кругом лиц. У путина есть противовес внутри страны? У президента штатов есть конгресс, сенат. Нашу думу противовесом назвать язык не повернётся.
И ещё в догоночку вопрос. Зачем америка развалила СССР, потеряв врага и смысл существования НАТО? Цитатами г-на лаврова прошу не отвечать.
Массаж, я не могу вспомнить ни одной путинской инициативы, которую бы дума "зарезала". Только по-военному :Есть, тов президент!" )
Для упитых вусмерть квасным патриотизмом , меняем риторику :
В Москве считают, что отношения с НАТО должны быть восстановлены до прежнего уровня. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин, передает «Интерфакс». «С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», — сказал он. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, отвечая на вопрос журналиста, что альянс не является анахронизмом «холодной» войны. «Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», — пояснил он. Келин добавил, что вхождение в НАТО избавляет небольшие страны от необходимости иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. (с)
Рубанок, ну напомни. 1 закон, предлагаемый Путиным и не принятый думой. Если не напомнишь - ты балабол!)
Глава государства отклонил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и в статью 15 Федерального закона «О борьбе с терроризмом», принятый Государственной Думой 1 ноября 2002 года, одобренный Советом Федерации 13 ноября 2002 года и направленный Президенту для подписания и обнародования. Анархист,просто Вам нано быть немного более подкованным в этих вопросах,либо поучиться поиску в Яндексе али Буббле! Хе,хе,хе!
Рубанок, но ты же не будешь отрицать, что Путин 2002 и Путин хотя бы 2012 - это не один и тот же человек для думы? Ты бы ещё его самые первые дни вспомнил
Фуганок даже не в состоянии понять , что Анарх испрашивал другое : 1 закон, предлагаемый Путиным и не принятый думой.
Вместо этого полчаса ползал по гуглу и нашёл обратное : президент отклонил Федеральный закон.
* это называется "хватай мешки,вокзал поехал!". У рубанка.
Спасибо , Казимир)))
Конституцию РФ чятать не пробовали? Президент имеет право как подписать закон,одобренный ГД ,СФ,либо наложить на него вето! Ст 84.д.!Зачем президенту вносиить закон в госдуму,который он заведомо не подпишет? Вокзал приехал,а поезд лейборастов давно ушёл! Ту,ту,ту,Ваш поеъзд отезжает в Воркуту!
О, фуганок ещё и свою глупость защищает ,причём недобросовестно ? ст.84 Президент Российской Федерации: г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
* понарожает же земля русская таких ,осподи !
6.01.2017 16:27 Массаж мозга
Дальше то, что. У нас до Путина был Брежнев, до него Хрущев, еще раньше Сталин. Может дело не в царях, а всё-таки где-то в народе. Это же не Путин боярку ядовитую делает, пиво г.веное варит и снег вот подъезда не отгребает. Система противовесов... Она конечно же нужна, но... Чтобы противостоять силе нужна сила, а народ даже для разборок с УК собрать проблема, какие уж тут противостояния с ОМОНом?
Абориген, раз народ такой индифферентный, то заслуживает такой жизни. Но пусть тогда этот народ не кричит про национальную гордость, Победу над фашизмом, Гагарина и т.п. - это заслуги другого народа.