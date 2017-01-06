Пока еще действующий президент США Барак Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.
Доклад содержит секретную информацию, а потому не будет обнародован целиком.
В пятницу избранный президент Дональд Трамп встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.
Ранее директор национальной разведки, киберкомандование ВС США и Пентагона сделали заявление, в котором, в частности, сказано: "только высокопоставленные российские официальные лица могли дать распоряжение провести недавние похищения данных во время выборов, учитывая масштаб и чувствительный характер этих целей".
"В будущем, вероятно, операции России в киберпространстве будут направлены в США на сбор разведданных, поддержку российских решений, проведение операций влияния для обеспечения поддержки военных и политических целей России и защиту цифровой среды от непредвиденных событий", — говорится в заявлении.
А началось все с заявлений американской разведки о том, что Дональду Трампу победить на президентский выборах помогли российские хакеры, которые в ходе предвыборной кампании ряд хакерских атак на сайты Демократической партии.
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Комментарии
Это продолжение серии высылки дипломатов?
- гость - 6 января 2017 г. 10:19 Это продолжение серии высылки дипломатов?
Он не может успокоится. Вышвырнули из власти, как пакастливового котенка
Доклад содержит секретную информацию... - доказательства засекретили, зачем публиковать свои глупости... так доклад покажется солиднее: цру, секреты, работаем.
Ключевые слова-пока ещё действующий!
История отношений последних трех Президентов США с единственным Президентом Путиным: 1. Дж.Буш младший. Был другом - с ВВП рыбку в пруду ловил, потом партнером, потом стал
ЧМОнегодяем. Когда в него кидали топком, россияни сливались в экстазе перед телевизором. 2. Б.Хусейнович Обама. Был афроамериканским другом, обещал перезагрузку отношений после Дж.Буш младший ЧМОнегодяй. Даже символический выключатель на камеру нажимали. За тем риторика изменилась и он стал партнером. Ну а потом он как и предшественник стал негодяем 3. Д. Трамп. Пока вроде бы как друг, но сдается мне, что уже потихоньку он становится партнером...
10:20 просто в цивилизованных странах власть сменяется, это нормально. 10:21, а в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
- гость - 6 января 2017 г. 10:34 в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
Думаю, на оборону, в том числе - на ядерное оружие
- гость - 6 января 2017 г. 11:18 Думаю, на оборону, в том числе - на ядерное оружие
От кого вы тут всё время обороняетесь? какое вторжение? тут ведь итак всё выкачивается и выкапывается на продажу за мелкий прайс)))
"речь идет о стратегии «валить все на Россию». Это обычный прием, который Хиллари использовала для объяснения правонарушений, совершенных ей самой и ее сотрудниками, и о которых стало известно благодаря утечке электронных писем через Wikileaks. Это серьезно подорвало ее шансы на успех, поскольку стало подтверждением того, что за кулисами действовали многие коррумпированные люди, уже находившиеся под подозрением.
Тот факт, что «чрезмерно обидчивые неудачники» и официальные СМИ идут в этой своей стратегии ва-банк, демонстрирует, насколько отчаянно они и их кукловоды из глобальных элит хотят удержать свою ускользающую власть. Они ни перед чем не остановятся, придумывая и распространяя дезинформацию для подтверждения своих заявлений. Собственно, именно это они и делают."
так понимается, сенат США в случае необходимости умножит на нуль и Трампа и михаливаныча, одному импичмент. другому эмбарго на нефть, больше особо и делать ничего не надо.
"речь идет о стратегии «валить все на Соединённые Штаты Америки». Это обычный прием...
Тот факт, что «чрезмерно обидчивые неудачники» и официальные СМИ идут в этой своей стратегии ва-банк, демонстрирует, насколько отчаянно они и их кукловоды из глобальных элит хотят удержать свою ускользающую власть. Они ни перед чем не остановятся, придумывая и распространяя дезинформацию для подтверждения своих заявлений. Собственно, именно это они и делают."
немного исправил, не благодари..)
гость 6 января 2017 г. 11:24 "..другому эмбарго на нефть"
Зрелище может стать незабываемым...но не хотелось бы!! С верхушкой то всё ясно - все гомерически хохоча побегут на спецборт специального лётного отряда и упорхнут в свои ЛандОны и ПарижО ....а остальным всё это разгреб ать!
10:32 На выключателе было написано перегрузка, стыдно не знать действия своих паханов
11:29 Американцы всегда кидали своих "партнеров", вся история говорит только об этом, поэтому чья верхушки побежит вопрос? Только почему побежит? Уже бежит вовсю Чириковы, Каспаровы, десятки тысяч, навальный тоже обзавелся убежищем.Они уже все там по крайней мере душой, ты завидуешь? Так к хохлам беги, им скидку обещают в 35 ойро.
11.39 даа, эмбарго может закрыть этот проект.
6.01.2017 10:34 просто в цивилизованных странах власть сменяется, это нормально.
Под " цивилизованной страной" ты какие имел в виду, те где последнее время прошли "цветные революции" Египет, Грузия, Киргизия, Украина или окупированные войсками западной коалиции под надуманными предлогами Югославия, Ливан и Ирак?
10:21, а в Эрэфии большая часть бюджета страны засекречена. Догадаетесь почему?
А что другие страны, в т.ч. США имеют 100% открытый бюджет, где расписано сколько тратится на армию и какие её подразделения, на службы безопасности и разведслужбы?
последнии шаги хромой утки-да бося?
11.50 всё? страны кончились?
- гость - 6 января 2017 г. 11:39 11:29 Американцы всегда кидали своих "партнеров", вся история говорит только об этом, поэтому чья верхушки побежит вопрос? Только почему побежит? Уже бежит вовсю Чириковы, Каспаровы, десятки тысяч, навальный тоже обзавелся убежищем.Они уже все там по крайней мере душой, ты завидуешь? Так к хохлам беги, им скидку обещают в 35 ойро. Источник: © ИА "Амител"
Куда ты все бежать-то призываешь? Почему нельзя жить в СВОЕЙ стране нормально? почему Жизнь только где-то, а не здесь? Вас осипушников-потоковцев все устраивает? может лучше вас в гетто? и интернет отрубить
- гость - 6 января 2017 г. 11:21 От кого вы тут всё время обороняетесь? какое вторжение? тут ведь итак всё выкачивается и выкапывается на продажу за мелкий прайс)))
От НАТО, в первую очередь. Терроризм, во вторую. Я бы ни Китай, ни Японию исключать бы не стал. Хочешь мира - готовься к войне, этот объективный закон
А что вам лично не нравитцо на Осипенко или на Потоке?
12.00 смысл пиндосам строить эрэфию, что бы потом втруху? и причём тут рязанский сахар или ты про другой тираризьм?
-гость- 11.50
Под " цивилизованной страной" ты какие имел в виду________________________я тебе могу подсказку дать, что понимается под "цивилизованной страной", поинтересуйся, где проживает например Лиза Пескова, дочки депутата Железняка, сынок депутата Мезулиной, дочка Лаврова, это и будет твой путеводитель по "цивилизованным странам"
Барака Обама получил доклад... +++++++++++
"Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами" в США", - утверждается в документе. Его авторы объяснили происхождение такого вывода тем, что они исходят "из масштабов и важности объектов атаки".
Эти дурилки картонные опять пытаются найти оружие массового поражения в Ираке. Все это чистой воды пустышка для американцев. Но у них походу тоже мозг начинает потихоньку работать.
Народонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на амеров по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце. Группа кинологов - Киселев, Соловьёв и иже с ними)
11:54 Так это ты наводишь тень на плетень про недвигу и счета в банках заграницей. У ВПР по закону ничего нет или они идут в "академики" в отличии от демшизы. Российское ВПР не идиоты, такие как наша продажная оппозиция. А так дана, все хотят быть здоровыми, богатыми и красивыми.
Бедный, бедный Anarchy, столько кричать Обама америка уфсе наше, светоч, а тут из таких как клоунов делают, да еще и кидают. Бедненькие...
Anarchy 6 января 2017 г. 12:13 Народонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на амеров по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце. Группа кинологов - Киселев, Соловьёв и иже с ними)
Западонаселение напоминает дрессированных собак, реагирующих на Россию по команде "ФАС!". В остальное время - на поводке , у ноги Затмевавающего Солнце Африки. Группа кинологов - Обама, Псаки, Божена и иже с ними)
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Анарха еще забыли в списке
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Эта безнадега – всего лишь очередная попытка, чтобы подорвать доверие к Трампу и очернить Россию. Они будут предпринимать все, чтобы сделать процесс передачи власти как можно более уро/дливым. Что не сделаешь, когда многих из них будут вытаскивать из теплого офиса, лишая власти на восемь долгих лет.
Ну а что, вмешаться и фасьсифицировать выборы - это наш конек. Не утверждаю, но и не удивлюсь, если так и было
Амик, вы заголовок перечитывали?
12:36 "Ну а что, вмешаться и фасьсифицировать выборы - это наш конек" И это на фоне выборов в США? Ну ты (цитата Лаврова), среди (цитата Лаврова) ты второй, не первый потому что (цитата Лаврова). Трудно вам впопузиционерам, раньше вы бы ли микро, а теперь на вас все смотрят с сожалением, т.к. вы (ну читайте цитату).
Американские власти смогли установить посредников из России, которые якобы передавали Wikileaks украденные письма Демпартии США, сообщает CNN. Ранее The Washington Post писала, что эти люди были «в шаге от правительства» Разведка США установила, кто именно из граждан России передал Wikileaks тысячи украденных электронных писем из штаба Демократической партии США во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретным докладом разведки. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/06/01/2017/586eef719a7947499ba81cb4
1-04 рм . Эко тебя бомбит)) А про 146% вспомнить не хочешь? Вот по этому я верю им, а не вам, (Цитата Лаврова)
В своём микроблоге в Twitter избранный президент Соединённых Штатов указал на то, что ФБР не запрашивало доступ к серверам партии. «Национальный комитет Демократической партии не предоставил ФБР доступ к их компьютерам, которые якобы были взломаны Россией. Почему они так уверены в том, что взлом был, если они даже не запросили проверку компьютерных серверов? Что происходит?» — написал Трамп.
Anarchy 6 января 2017 г. 13:12
Да ладно... Можно подумать где-то считают честно.
Lexx, люди вообще, по природе лживы, алчны и энтропичны. До идеала им далеко. Но карусельных выбросов в развитых странах - реально нету. Десятые доли % речи нет, могут не совпасть с номиналом
Но карусельных выбросов в развитых странах - реально нету.
Ну не знаю... Наблюдения за последними выборами в штатах говорят о том, что посчитают так, как потребуется. Кому - это вопрос другой.
Наблюдения за последними выборами в штатах говорят о том, что посчитают так, как потребуется. Кому - это вопрос другой. ++++++++++++++ Выборщиков посчитали как потребуется ???
Что то давно не слышно пресссекретаря мид захаровой... В Нью-Йорке на каникулах?
ПРо выборщиков вообще разговор другой. Насколько помню они не обязаны голосовать за того кандидата, за которого голосовали их избиратели. Не во всех штатах правда.