Более шести тысяч полицейский и представителей добровольных народных дружин выйдут на охрану правопорядка в период рождественских праздников в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Полицейские, а их будет работать четыре тысячи человек, уже заступили на охрану порядка. Наряды будут расположены близ мест проведения массовых мероприятий. В круглосуточном режиме работают кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб.
"Особое внимание полицейские будут уделять охране мест проведения массовых гуляний и детских праздников", — подчеркнули в ведомстве.
Читайте также: Жителей Алтайского края ждет небольшое похолодание перед Рождеством
В полиции края в круглосуточном режиме работает телефон доверия — 128. Звонки также круглосуточно принимаются в УФСБ России по Алтайскому краю по телефону доверия 63-81-55.
Комментарии