Полицейские Алтайского края разыскали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался осужденный из Пермского края. По предварительным данным, 56-летний мужчина обманул двух пенсионеров из села Новоегорьевское.
"Мужчина, отбывающий наказание на территории одной из колоний Пермского края, незаконно приобрел телефон. Устройство связи подозреваемый использовал в преступных целях. Удалось установить, что жертвами предполагаемого злоумышленника стали минимум двое жителей Алтайского края. А именно пенсионеры из села Новоегорьевское", – сообщает пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.
Мужчина звонил жертвам с типичным для такого вида мошенничества сообщением: ваш сын попал в дорожно-транспортное происшествие . Для решения вопроса он требовал денег. Один пенсионер перечислил ему 50 тысяч рублей, второй – 80 тысяч.
По каждому из фактов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
Комментарии
В колонии запросто приобрести телефон. У взрослых людей-пенсионеров желание обойти закон любой ценой, платят деньги, не думая ни о пострадавших ( а ведь они понимают, что они есть, раз дтп), ни о последствиях, вроде по-человечески понятно, но на душе противно. Кроме того, люди абсолютно уверены, что деньги просит полиция и никто другой и "никуда-никуда нам не деться от этого..." О, Боже!