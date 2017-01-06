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Новости

Башкирский школьник насмерть отравился газом из баллончика

, ИА "Амител"
12-летний мальчик набрал в рот газ, чтобы показать огненное шоу, но потерял сознание и умер

Фото: fedpress.ru

ЧП со смертельным исходом произошло в Башкирии днем 4 января. Сельский школьник набрал в рот бытовой газ из купленного баллончика и потерял сознание. Ребенок хотел показать другу огненное шоу. Медикам не удалось его спасти. Подробности сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.

"Двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание", — говорится в сообщении.

Ребенка обнаружили взрослые, доставили его больницу Уфимском районе. Но медикам не удалось его спасти.

По данному факту следственными органами следствия проводится доследственная проверка. 


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Комментарии

6.01.2017 13:11
- гость -

Де бил малолетний(

0  0
6.01.2017 13:15
гость

Выявить всех продавцов, арестовать. Выпуск прекратить. Это еще хуже чем средства для ванн.

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