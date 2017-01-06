ЧП со смертельным исходом произошло в Башкирии днем 4 января. Сельский школьник набрал в рот бытовой газ из купленного баллончика и потерял сознание. Ребенок хотел показать другу огненное шоу. Медикам не удалось его спасти. Подробности сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.
"Двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание", — говорится в сообщении.
Ребенка обнаружили взрослые, доставили его больницу Уфимском районе. Но медикам не удалось его спасти.
По данному факту следственными органами следствия проводится доследственная проверка.
Комментарии
Де бил малолетний(
Выявить всех продавцов, арестовать. Выпуск прекратить. Это еще хуже чем средства для ванн.