Тела мужчина и трех женщин обнаружили в комнате в общежитии в Красноярске. Все они пили алкоголь, в том числе коктейль "тайм-аут". Подробности сообщает региональное управление СК.
Тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в комнате общежития 5 января 2017 около 23 часов вечера.
"Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне", - сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек).
Устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость.
Напомним, что в декабре 2016 года от настойки боярышника в Иркутске погибли более 70 человек
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Комментарии
"алкогольным коктейлем "там-аут" Безграмотные "писаки", когда же вас выгонят из редации????
Там аут это предупреждение, а они не вняли.
Это название по-русски предупреждало: в пузырьке полный "АУТ".
Тела мужчина и трех женщин обнаружили в комнате в общежитии
????
А вот это уже не "только для наружного применения", это уже серьезно.
Похоже песатель этой статьи, вернее копипастер, сам хлебнул слегка коктельчика тайм аут. Хотя все прозаичнее. При копировании материала человека зацепило на там аут и, вследствие отсутствия наличия элементарного словарного запаса, отягощенного нарушениями ассоциативного мышления, имеем вот такие вот новости. Одни не ведомо что пьют, другие жопой пишут. Деградация, однако...
Одни не ведомо что пьют, другие жопой пишут. ++++++++++++++++ Чем писал "не ведомо" ,Бархударов ,- тем же ,чем и другие?
Если они пили водку с каким-то коктейлем, то должны были остаться живыми. Что-то в сообщении не так
да... задумался на долю секунды над этим словом. Ну явно же вместе. Потом плюнул. вроде раздельно. Проверять лень. Деградация кругом...
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Это что происходит в новом году?
На выходе из праздников люди о грамотности задумались, а не о составе огненной воды. Это бодрит и внушает.
а кто вам сказал что они пили тайм-аут? мож в статье правильно написано, купили типа казачку с ошибкой в названии чтоб не было придирок к изготовителю в подделке.
- гость - 6 января 2017 г. 13:34 +++++++++++++++ Ищите слова - паразиты,которые не нравятся роботу.