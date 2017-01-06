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Четыре человека отравились алкогольным коктейлем "тайм-аут" в Красноярске

, ИА "Амител"
Напиток был куплен в торговом павильоне

Фото: vladtime.ru

Тела мужчина и трех женщин обнаружили в комнате в общежитии в Красноярске. Все они пили алкоголь, в том числе коктейль "тайм-аут". Подробности сообщает региональное управление СК.

Тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в комнате общежития 5 января 2017 около 23 часов вечера.

"Все они  в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне", - сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек).

Устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость.

Напомним, что в декабре 2016 года от настойки боярышника в Иркутске погибли более 70 человек

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Комментарии

6.01.2017 12:14
- гость -

"алкогольным коктейлем "там-аут" Безграмотные "писаки", когда же вас выгонят из редации????

0  0
6.01.2017 12:25
- гость -

Там аут это предупреждение, а они не вняли.

0  0
6.01.2017 12:42
- гость -

Это название по-русски предупреждало: в пузырьке полный "АУТ".

0  0
6.01.2017 12:53
- гость -

Тела мужчина и трех женщин обнаружили в комнате в общежитии

????

0  0
6.01.2017 12:54
Anarchy

А вот это уже не "только для наружного применения", это уже серьезно.

0  0
6.01.2017 12:56
- гость -

Похоже песатель этой статьи, вернее копипастер, сам хлебнул слегка коктельчика тайм аут. Хотя все прозаичнее. При копировании материала человека зацепило на там аут и, вследствие отсутствия наличия элементарного словарного запаса, отягощенного нарушениями ассоциативного мышления, имеем вот такие вот новости. Одни не ведомо что пьют, другие жопой пишут. Деградация, однако...

0  0
6.01.2017 13:00
CALIBR

Одни не ведомо что пьют, другие жопой пишут. ++++++++++++++++ Чем писал "не ведомо" ,Бархударов ,- тем же ,чем и другие?

0  0
6.01.2017 13:04
- гость -

Если они пили водку с каким-то коктейлем, то должны были остаться живыми. Что-то в сообщении не так

0  0
6.01.2017 13:04
- гость -

да... задумался на долю секунды над этим словом. Ну явно же вместе. Потом плюнул. вроде раздельно. Проверять лень. Деградация кругом...

0  0
6.01.2017 13:34
- гость -

"Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта."

Это что происходит в новом году?

0  0
6.01.2017 13:36
- гость -

На выходе из праздников люди о грамотности задумались, а не о составе огненной воды. Это бодрит и внушает.

0  0
6.01.2017 13:41
Romchic

а кто вам сказал что они пили тайм-аут? мож в статье правильно написано, купили типа казачку с ошибкой в названии чтоб не было придирок к изготовителю в подделке.

0  0
6.01.2017 13:41
CALIBR

- гость - 6 января 2017 г. 13:34 +++++++++++++++ Ищите слова - паразиты,которые не нравятся роботу.

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