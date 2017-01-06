Высокопреосвященный Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский возглавит Божественную литургию в ночь на Рождество.
Митрополит совершит литургию в праздник Рождества Христова в Никольском храме (пр. Ленина, 36). Богослужение начнется с 6 января в 23.30.
7 января, в 9.30 в Никольском храме пройдет поздняя Божественная литургия, после которой состоится Рождественский концерт и поздравление детей воскресной школы.
Также Рождественский концерт пройдет в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр. Ленина, 66) в 15.00. В концерте примут участие Барнаульский академический хор, хоровые коллективы храмов Барнаула, Барнаульских духовных школ и детские хоры воскресных школ.
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