Действующий госсекретарь США Джон Керри заявил, что вместе с администрацией президента США Барака Обамы уходит в отставку 20 января. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.
Этот пост он занимает с февраля 2013 года. Ранее он почти 30 лет был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, тогда выиграл Джордж Буш-младший.
Сейчас Керри 73 года.
Напомним, 20 января истекает срок работы Барака Обамы на посту президента США. Вместе с ним ходит и вся его администрация. На пост президента заступает избранный американцами Дональд Трамп.
Комментарии
И что ? Ведь ясно даже ру.банку ), что приходит другая команда , из республиканцев.
CALIBR, как что?! Уходит эпоха барака, грядут большие перемены
Ыыыы))там теперь другие приоритеты, мелкопакостичество надеюсь в прошлом останется..
ужэ Э, опять вы большое зло за мелкие пакости принимаете
Ну это в целом большое, а каждый по маленьку же пакостит и все складывается в большую кучу, вроде всё верно сказал))
уж,ну теперь понятно, все опять начнется с чистого листа
Дошло наконец за две недели до пенделя. Прав Задорнов, тупые.
"Перезагрузка отношений США и России, проведенная администрацией Обамы во время его первого президентского срока, принесла "ощутимую выгоду", считает Керри." - Какая боль, какая боль... Это же надо так подставлять своих дблбл, они пашут в поте лица, днем и ночью, распространяют светоч демократии и свободы среди азиатских варваров, а их выкидывают как использованное изделие №2 и выставляют на посмешище. Сочувствие Казимиру и его команде. Бедненькие.