Обнаженная женщина угнала автомобиль шерифа в американском штате Аризона. Погоня длилась около часа. Подробности сообщает РИА "Новости".
Полицейские обнаружили обнаженную женщину на одной из бензоколонок. Она сообщила о сексуальном насилии. Однако пока заместитель шерифа пытался накрыть ее одеялом, села за руль авто и уехала на нем.
Женщина ехала на полной скорости, достигая 160 километров в час. Погоня длилась около часа. Остановить машину удалось, только проколов шины.
Комментарии
Представил картину - на скорости 160 полицаи шилом колеса прокалывают....
У них пожарным нельзя спасать обнаженную женщину, почему полиции можно?
Если обнаженная на бензоколонке, то всем можно. Поправка к конституции США.
У них пожарным нельзя спасать обнаженную женщину
так то в штате миссури, а это аризона)) но все равно, что-то полицейские не слишком спешили за женщиной в одеяле
- гость - 6 января 2017 г. 13:47 У них пожарным нельзя спасать обнаженную женщину
А обнаженного мужчину - гея?
Хорошо ей было лететь обнаженной по просторам Аризоны. Песня! А гайцам во всем мире только бы обломать...
Полицейский так остолбинел от вида голой тетки, что готов был не только машину отдать... видно не женат
Если она час ехала 160 км и никто ей не мешал, значит в Аризоне авто - это роскошь, а не средство передвижения.
гость - 6 января 2017 г. 15:13 а может у них дороги есть в отличии от нас ?или мозгов об этом подумать не хватает?
- гость - 6 января 2017 г. 15:35 а может у них дороги есть в отличии от нас ?
И дороги есть и бабы голые за рулем
- гость - 6 января 2017 г. 15:35 а может у них дороги есть в отличии от нас
угу, и все от мал до велика прут по ним 160 км/ч )
Смешная тема, смешные комменты. Нет, и здесь креативный нашелся Россию лягнуть. В Америке баба голая проехалась, причем здесь наши дороги, убогий?
Восприятие ситуации - все, кто прочитал сообщение, представляли в роли обнаженной однозначно белую женщину. Хотя здесь ничего не говорится о цвете её кожи… А тут еще одна женщина пытается уйти от полицейских http://youtu.be/Bgif_hru-qE