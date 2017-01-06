Сразу два человека попали в больницу из-за открытого люка на улице Федора Горячева в Новосибирске. Сначала в люк упала девочка, затем и ее мама, попытавшаяся помочь ребенку. Подробности сообщает "Комсомольская правда".
"Жена и ребенок шли из магазина. Дочка лепила снежки и упала в яму. Мама стала спускаться за ней и сорвалась с лестницы", — рассказал Радио "Комсомольская правда" житель Новосибирска Кирилл Григорьев.
Отмечается, что девочка упала с высоты пять метров. По словам мужчины, его дочери поставили диагноз: сотрясение мозга и травма черепа. У жены — разрыв связок.
Мужчина намерен привлечь к ответственности тех, кто не уследил за колодцем и оставил его открытым.
Правоохранители происшествие пока не комментируют.
Комментарии
Пусть жену привлекает, она прежде всего виновата, с ребёнка спросу нет, но куда мамаша-то смотрела? В телефон пялилась, корова?
- гость - 6 января 2017 г. 17:33 Пусть жену привлекает, она прежде всего виновата, с ребёнка спросу нет, но куда мамаша-то смотрела? В телефон пялилась, корова? ============== Ты, что, козёл, охренел что-ли? Люк ОТКРЫТЫМ был. Да ты сам или мать твоя туда свалитесь, вот пить дать. В сумерках или когда рядом сугробы хрен увидишь открытый люк, пока не загремишь туда.