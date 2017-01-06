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Девочка упала в открытый люк в Новосибирске и попала в реанимацию

, ИА "Амител"
Пострадала и мама ребенка, которая пыталась ее достать из люка

Фото: v-chelny.ru

Сразу два человека попали в больницу из-за открытого люка на улице Федора Горячева в Новосибирске. Сначала в люк упала девочка, затем и ее мама, попытавшаяся помочь ребенку. Подробности сообщает "Комсомольская правда".

"Жена и ребенок шли из магазина. Дочка лепила снежки и упала в яму. Мама стала спускаться за ней и сорвалась с лестницы", — рассказал Радио "Комсомольская правда" житель Новосибирска Кирилл Григорьев.

Отмечается, что девочка упала с высоты пять метров. По словам мужчины, его дочери поставили диагноз: сотрясение мозга и травма черепа. У жены — разрыв связок.

Мужчина намерен привлечь к ответственности тех, кто не уследил за колодцем и оставил его открытым.

Правоохранители происшествие пока не комментируют.


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