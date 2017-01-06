Депутат Госдумы Эрнест Валеев разрабатывает законопроект о контроле за доходами бывших чиновников. Подробности единоросс сообщил ТАСС.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев готовит проект закона совместно с Генпрокуратурой. Идея не нова, однако пока загвоздка в механизме.
"Чиновник, если он не подал декларацию (о доходах) или представил недостоверные сведения, несет ответственность в виде удаления со службы. А пенсионер?" — пояснил Валеев.
Конкретных сроков внесение в ГД проекта на рассмотрение он не сообщил.
Напомним, сегодня по закону о доходе за год обязаны отчитываться все чиновники и все депутаты. Данные должны быть опубликованы на сайте ведомств и организаций, где работают предоставившие данные деклараций.
Комментарии
Осподи - дай же ума нашим слугам народным !
о расходах они должны отчитываться о расходах! и на каие доходы такие расходя соответственно