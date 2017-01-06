Осужденный за проведение митингов Ильдар Дадин находится на пути в новую колонию 9-10 января. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До сих пор не было известно, что с ним. О его выбытии в новую колонию сообщали еще в начале декабря, но пока не было понятно, доставили его или нет.
"Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты", — сообщила Москалькова, добавив, что он прибудет "ориентировочно 9-10 января".
А вот место, куда его везут, официально не раскрывается. По некоторым данным, это одна из колоний в Рубцовске в Алтайском крае.
Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он был осужден в декабре 2015 года на три года колонии, но позже наказание смягчили до 2,5 лет.
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Дадин был отправлен в колонию в Карелии. Через несколько месяцев пребывания там его сторонники распространили письмо в котором от его имени рассказывается о пытках и издевательствах в колонии. В СМИ по этому поводу разразился целый скандал. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний и в прокуратуру.
Признаков травм у Дадина не обнаружили, но в другую колонию все же перевели.
Комментарии
Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?
а кто из осужденных еще когда прибудет? дайте весь список. меня эта фигура не интересует.
Калибр, что же ты пел при СССР, поди и в КПСС состоял, самому не противно так подличать?
Думающим людям,в том числе и европейским ясно,что он давно в яме с негашёной известью лежит.А через несколько дней правозащитникам покажут загримированного под него работника фсин .И то издаля.
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 15:40
Чудо в перьях, это не тот из вашей братвы, который прибивал мошонку на Красной площади?
Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?
они только одно защищают, им плевать на обычных граждан, плевать на рост цен и тарифов, на фактическую платную медицину и образование, на защиту прав обыкновенных заключенных, а не их вашей колонны, здесь как воды в рот набирают
15:59 +++++++++++++ Мне известно , что это был ты - тебе ещё потом перо из задницы вытаскивали -под петуха косил и кукарекал !
Чудо в перьях, ты не замечаешь, что над тобой все ржут?
Нет,от того чуда тащится ирка прохорова,незамужняя сестра олигарха,бывшего кандидата в президенты.Ей его инсталляции очень нравятся,как-то на эхе мацы обсуждала его как художника.
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 16:06
А я думал, это был Киркоров в новогоднюю ночь на первом...
Казимир Моисеевич, давай, тряхни стариной! Выпускай своих тараканов с мелками.
16:08 +++++++++++++ тебе бубен подарить ?
то 15:59 6 января 2017 г. 16:08
Вполне возможно, что у него есть годные картины. Ты такой мысли не допускаешь? Или тебя больше волнует, кто там что себе к брусчатке на площади прибивает, ты у нас по таким делам спец? Так ты, наверно, когда вы Пушкина в школе проходили, не его стихи учил, а то, как он однажды, будучи лицеистом, пришел к Петергофу утром и сняв штаны, стоял раком в таком положении несколько минут, ага? А про Толстого ты знаешь, видимо, только то, как он в карты играл, а не "Войну и мир писал"? А Некрасов только раком прямой кишки болел, а не стихи писал, правильно ведь?
а за что чувак сел то? у него в Панаме уварованное нашли?
Чудо в перьях, а ты мог бы как твой кумир прибить себе мошонку к асфальту для борьбы с режимом?
гость 6 января 2017 г. 16:20
Он поспорил на крупную сумму, что заработает реальный срок за пикетирования и выиграл.
Казя, жги!
- гость - 6 января 2017 г. 16:20
А ты мог бы сделать то же самое со своей мошонкой ради своего путена?
Наглядная демонстрация глумления над политзаключенным, который отстаивал нормы Конституции!
-гость- 16:22 с Васильевой спорил?
Декман, ты против либерастов, а Казя либераст.
Думаю, многие бы прибились к мостовой, если бы это гарантированно помогло сменить режим негативного застоя на позитивный рост
Про картины того художника ничего не слышал.Ирка прохорова в той передаче выискивала глубинные смыслы в прибивании мошонки к брусчатке,залезании голым в клубок колючей проволоки,поджигании с керосином дверей.По кисть и полотна не было ей сказано в той передаче ни слова.
Ту Deckman,ну хотя бы мог тебе предложить для начала её облизать,хе,хе,хе!
Согласен с Анархи:многие оппозиционеры с оппозиционерками прибились бы к мостовой,мотивируя это стремлением к позитивному росту.Альтернтивно мыслящие оппозиционерки что-нибудь подходящее придумали для демонстрации отрыва от негативного застоя.
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1904068-echo/
хорошо тему раскрыл
Anarchy 6 января 2017 г. 16:31 А может быть поможет? Попробуйте с Казимиром на нулевом. Амик обязательно об этом напишет.
Ну зачем,такие жертвы божьим даром! Для повышения уровня жизни в стране,работать-то,anarchy ne probovali? He,he,he!
- гость - 6 января 2017 г. 16:30
Я против тупого быдла. А такового полно и среди либерастов, и среди поцреотов.
Все кто за Анарха, собираемся завтра на нулевом с гвоздями! Молоток я принесу!
Вообще-то и своего дерьма хватает,а тут ещё такое и с изюминкой!
- гость - 6 января 2017 г. 16:41
Так эта, а к чему там прибиваться-то? Там же камень, а не брусчатка... Да и холодно вообще-то.
Deckman 6 января 2017 г. 16:44 Прибьемся, не переживай! Приноси с собой коврик, чтобы теплее сидеть было.
Ключевое слово -ГАРАНТИРОВАННО. В случае нашего флэшмоба - это будет глупое членовредительство.
Анарх, под лежачий камень вода не течет, давай попробуем.
предавший раз, предаст и снова.
Анархи видимо отвлёкся на просмотр роликов "Полиция США.Добро пожаловать в демократию"