Пятница, 6 Январь, 16:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53
-6°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января

, ИА "Амител"
По неофициальным данным это будет колония в Рубцовске Алтайского края

Фото: ru.1492news.com

Осужденный за проведение митингов Ильдар Дадин находится на пути в новую колонию 9-10 января. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До сих пор не было известно, что с ним. О его выбытии в новую колонию сообщали еще в начале декабря, но пока не было понятно, доставили его или нет.

"Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты", — сообщила Москалькова, добавив, что он прибудет  "ориентировочно 9-10 января".

А вот место, куда его везут, официально не раскрывается. По некоторым данным, это одна из колоний в Рубцовске в Алтайском крае.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он был осужден в декабре 2015 года на три года колонии, но позже наказание смягчили до 2,5 лет.

Читайте также: Кто такой Ильдар Дадин и действительно ли его жестоко избивают в колонии?

Дадин был отправлен в колонию в Карелии. Через несколько месяцев пребывания там его сторонники распространили письмо в котором от его имени рассказывается о пытках и издевательствах в колонии. В СМИ по этому поводу разразился целый скандал. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний и в прокуратуру.

Признаков травм у Дадина не обнаружили, но в другую колонию все же перевели.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

6.01.2017 15:40
CALIBR

Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?

0  0
6.01.2017 15:53
- гость -

а кто из осужденных еще когда прибудет? дайте весь список. меня эта фигура не интересует.

0  0
6.01.2017 15:54
- гость -

Калибр, что же ты пел при СССР, поди и в КПСС состоял, самому не противно так подличать?

0  0
6.01.2017 15:56
- гость -

Думающим людям,в том числе и европейским ясно,что он давно в яме с негашёной известью лежит.А через несколько дней правозащитникам покажут загримированного под него работника фсин .И то издаля.

0  0
6.01.2017 15:59
- гость -

CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 15:40

Чудо в перьях, это не тот из вашей братвы, который прибивал мошонку на Красной площади?

0  0
6.01.2017 16:05
- гость -

Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?

они только одно защищают, им плевать на обычных граждан, плевать на рост цен и тарифов, на фактическую платную медицину и образование, на защиту прав обыкновенных заключенных, а не их вашей колонны, здесь как воды в рот набирают

0  0
6.01.2017 16:06
CALIBR

15:59 +++++++++++++ Мне известно , что это был ты - тебе ещё потом перо из задницы вытаскивали -под петуха косил и кукарекал !

0  0
6.01.2017 16:08
- гость -

Чудо в перьях, ты не замечаешь, что над тобой все ржут?

0  0
6.01.2017 16:08
то 15:59

Нет,от того чуда тащится ирка прохорова,незамужняя сестра олигарха,бывшего кандидата в президенты.Ей его инсталляции очень нравятся,как-то на эхе мацы обсуждала его как художника.

0  0
6.01.2017 16:11
Deckman

CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 16:06

А я думал, это был Киркоров в новогоднюю ночь на первом...

0  0
6.01.2017 16:12
- гость -

Казимир Моисеевич, давай, тряхни стариной! Выпускай своих тараканов с мелками.

0  0
6.01.2017 16:14
CALIBR

16:08 +++++++++++++ тебе бубен подарить ?

0  0
6.01.2017 16:17
Deckman

то 15:59 6 января 2017 г. 16:08

Вполне возможно, что у него есть годные картины. Ты такой мысли не допускаешь? Или тебя больше волнует, кто там что себе к брусчатке на площади прибивает, ты у нас по таким делам спец? Так ты, наверно, когда вы Пушкина в школе проходили, не его стихи учил, а то, как он однажды, будучи лицеистом, пришел к Петергофу утром и сняв штаны, стоял раком в таком положении несколько минут, ага? А про Толстого ты знаешь, видимо, только то, как он в карты играл, а не "Войну и мир писал"? А Некрасов только раком прямой кишки болел, а не стихи писал, правильно ведь?

0  0
6.01.2017 16:20
гость

а за что чувак сел то? у него в Панаме уварованное нашли?

0  0
6.01.2017 16:20
- гость -

Чудо в перьях, а ты мог бы как твой кумир прибить себе мошонку к асфальту для борьбы с режимом?

0  0
6.01.2017 16:22
- гость -

гость 6 января 2017 г. 16:20

Он поспорил на крупную сумму, что заработает реальный срок за пикетирования и выиграл.

0  0
6.01.2017 16:24
- гость -

Казя, жги!

0  0
6.01.2017 16:24
Deckman

- гость - 6 января 2017 г. 16:20

А ты мог бы сделать то же самое со своей мошонкой ради своего путена?

0  0
6.01.2017 16:26
Алекс

Наглядная демонстрация глумления над политзаключенным, который отстаивал нормы Конституции!

0  0
6.01.2017 16:27
гость

-гость- 16:22 с Васильевой спорил?

0  0
6.01.2017 16:30
- гость -

Декман, ты против либерастов, а Казя либераст.

0  0
6.01.2017 16:31
Anarchy

Думаю, многие бы прибились к мостовой, если бы это гарантированно помогло сменить режим негативного застоя на позитивный рост

0  0
6.01.2017 16:31
то декману

Про картины того художника ничего не слышал.Ирка прохорова в той передаче выискивала глубинные смыслы в прибивании мошонки к брусчатке,залезании голым в клубок колючей проволоки,поджигании с керосином дверей.По кисть и полотна не было ей сказано в той передаче ни слова.

0  0
6.01.2017 16:35
Белые росы

Ту Deckman,ну хотя бы мог тебе предложить для начала её облизать,хе,хе,хе!

0  0
6.01.2017 16:38
- гость -

Согласен с Анархи:многие оппозиционеры с оппозиционерками прибились бы к мостовой,мотивируя это стремлением к позитивному росту.Альтернтивно мыслящие оппозиционерки что-нибудь подходящее придумали для демонстрации отрыва от негативного застоя.

0  0
6.01.2017 16:39
-гость-

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1904068-echo/

хорошо тему раскрыл

0  0
6.01.2017 16:39
- гость -

Anarchy 6 января 2017 г. 16:31 А может быть поможет? Попробуйте с Казимиром на нулевом. Амик обязательно об этом напишет.

0  0
6.01.2017 16:40
Ru.банок

Ну зачем,такие жертвы божьим даром! Для повышения уровня жизни в стране,работать-то,anarchy ne probovali? He,he,he!

0  0
6.01.2017 16:41
Deckman

- гость - 6 января 2017 г. 16:30

Я против тупого быдла. А такового полно и среди либерастов, и среди поцреотов.

0  0
6.01.2017 16:41
- гость -

Все кто за Анарха, собираемся завтра на нулевом с гвоздями! Молоток я принесу!

0  0
6.01.2017 16:43
Дятел

Вообще-то и своего дерьма хватает,а тут ещё такое и с изюминкой!

0  0
6.01.2017 16:44
Deckman

- гость - 6 января 2017 г. 16:41

Так эта, а к чему там прибиваться-то? Там же камень, а не брусчатка... Да и холодно вообще-то.

0  0
6.01.2017 16:47
- гость -

Deckman 6 января 2017 г. 16:44 Прибьемся, не переживай! Приноси с собой коврик, чтобы теплее сидеть было.

0  0
6.01.2017 16:47
Anarchy

Ключевое слово -ГАРАНТИРОВАННО. В случае нашего флэшмоба - это будет глупое членовредительство.

0  0
6.01.2017 16:51
- гость -

Анарх, под лежачий камень вода не течет, давай попробуем.

0  0
6.01.2017 16:56
- гость -

предавший раз, предаст и снова.

0  0
6.01.2017 16:56
- гость -

Анархи видимо отвлёкся на просмотр роликов "Полиция США.Добро пожаловать в демократию"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:32
Похолодание до минус 26 придет в Алтайский край в рождественскую ночь 0
16:14
Российские врачи проконсультировали пострадавших в ДТП на алтайской трассе 3
15:52
Умер врач, обвиняемый в смерти новорожденного в Горно-Алтайске 2
15:32
Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января 37
14:57
Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах 2
14:33
Девочка упала в открытый люк в Новосибирске и попала в реанимацию 0
14:03
Продолжение мультфильмов о Простоквашино снимет "Союзмультфильм" 4
13:40
Обнаженная женщина угнала полицейский автомобиль в США 10
13:08
Госсекретарь США Джон Керри заявил о скорой отставке 15
12:44
Литургия в ночь на Рождество пройдет в Никольском храме Барнаула 2
12:09
Четыре человека отравились алкогольным коктейлем "тайм-аут" в Красноярске 19
11:48
Башкирский школьник насмерть отравился газом из баллончика 6
11:32
"Ваш сын попал в ДТП": на Алтае разыскали пермского мошенника 6
11:02
Бесплатный транспорт будет работать в рождественскую ночь в Барнауле 13
10:59
Кто такие волхвы и что символизируют дары волхвов? 4
10:24
Четыре тысячи полицейских работают в рождественские праздники на Алтае 0
10:04
Барака Обама получил доклад о кибератаках России во время выборов в США 80
09:46
Редкая специальность: кто отвечает за звук и свет на спектаклях? 0
09:24
Одна из пяти ледовых переправ в Алтайском крае закрыта из-за погоды 0
09:04
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": способы гадания на святки 1
08:55
Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ 2
08:44
"Вечера на хуторе" и "Один дома": какие фильмы посмотреть на Рождество? 0
08:09
ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской Деве Жанне Д'Арк 0
07:41
Как празднуют Рождество в разных странах мира? 0
07:09
Что делать в Барнауле до конца новогодних каникул? 3
06:36
Когда наступает Рождество, как отмечать и что нельзя делать в этот день? 31
06:09
Жителей Алтайского края ждет небольшое похолодание перед Рождеством 0
22:06
Американский бомбардировщик потерял двигатель в полете 26
21:00
Министерство здравоохранения поможет пострадавшим в ДТП в Алтайском крае 0
20:08
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с лета 2015 года 6
19:07
Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России 65
18:41
Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II - СМИ 0
18:05
Китайцы разработали телефон, управляемый движением глаз 0
17:35
"Бурановские бабушки" записали специальный клип к Новому году 5
17:05
Александр Карлин потребовал проверить автоперевозчиков после жуткого ДТП 13
17:00
«Ешь, читай, худей» - новая книга о похудении начнет продаваться в Барнауле 0
16:51
Самолет НАТО едва не врезался в российский лайнер в районе Курил 12
16:31
Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина 7
16:06
Запрещенную настойку "Боярышник" тайно продавали на Алтае 8
15:44
Почтальон в Бийске ограбила пенсионеров на семь тысяч рублей 4
15:25
Ту-134 с 158 пассажирами совершил посадку в Якутии из-за отказа двигателя 3
14:54
Сериал "Шерлок" в Великобритании обогнал по рейтингам обращение королевы 0
14:24
Взломавший почту Клинтон хакер опроверг причастность РФ к кибертакам 5
13:58
Белоруссия решила поднять цены за транспортировку нефти по своей территории 5
13:36
Второе серьезное ДТП за сутки произошло между Бийском и Барнаулом 9
13:15
Алтайских водителей попросили отказаться от поездок из-за непогоды 0
12:52
Дональд Трамп намерен сократить численность американских спец-служб 0
12:29
Парковку машин ночью в Барнауле ограничат из-за уборки улиц от снега 8
12:04
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 8
11:48
Новосибирец жестоко убил женщину и скрылся в Алтайском крае 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.