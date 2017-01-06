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Новости

Умер врач, обвиняемый в смерти новорожденного в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Анатолий Демчук скончался 4 января, за неделю до очередного судебного заседания

Фото: gorno-altaisk.info

Заслуженный врач России, которого судят по скандальному делу о  смерти новорожденного в перинатальном центре Республики Алтай, Анатолий Демчук скончался 4 января. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Анатолий Демчук — известный горно-алтайский врач. С 2012 года он возглавлял республиканский Перинатальный центр. В марте 2015 году в центре умерла новорожденная недоношенная девочка.

В отношении него и врача-неонатолога центра Алексея Каташева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия,  Демчук дал указание Каташеву не оказывать медицинскую помощь ребенку. Позже местные СМИ сообщили, что девочка была его внучкой.

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Во время расследования он находился под домашним арестом. В его поддержку прошло несколько общественных пикетов.

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Суд присяжных оправдал обоих, но позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор Верховного суда Республики Алтай. Дело было направлено на пересмотр.  Очередное заседание назначено на 11 января. 


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Комментарии

6.01.2017 16:07
гость

врачей, да преподавателей судят, больше некого...

0  0
6.01.2017 16:14
- гость -

замгубернатора с женой - это преподаватель? или может Грач?

0  0
6.01.2017 17:19
С Писарев

Прощай наш дорогой одноклассник. Ты был очень хорошим другом. Ты был замечательным врачом. Мы всегда будем помнить твою прекрасную семью. Детские годы проведенные в Змеиногорске не стереть никогда. Вечная тебе память. Будем помнить! 10-б школа №3 г Змеиногорск 1975 год выпуска

0  0
6.01.2017 17:50
- гость -

Это родственники довели врача и деда до смерти??? аукнется это им

0  0
6.01.2017 17:50
- гость -

Царствие небесное. Сегодня похоронили.

А у С М И, надо отметить, поменялся тон

0  0
6.01.2017 19:30
gorca

Переживал значит очень и всё-привет-судить теперь некого. Нет тела -нет дела

0  0
7.01.2017 08:19
w3000w

Довели, догнобили... Жаль. Хороший мужик был.

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