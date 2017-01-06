Заслуженный врач России, которого судят по скандальному делу о смерти новорожденного в перинатальном центре Республики Алтай, Анатолий Демчук скончался 4 января. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Анатолий Демчук — известный горно-алтайский врач. С 2012 года он возглавлял республиканский Перинатальный центр. В марте 2015 году в центре умерла новорожденная недоношенная девочка.
В отношении него и врача-неонатолога центра Алексея Каташева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Демчук дал указание Каташеву не оказывать медицинскую помощь ребенку. Позже местные СМИ сообщили, что девочка была его внучкой.
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Во время расследования он находился под домашним арестом. В его поддержку прошло несколько общественных пикетов.
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Суд присяжных оправдал обоих, но позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор Верховного суда Республики Алтай. Дело было направлено на пересмотр. Очередное заседание назначено на 11 января.
Комментарии
врачей, да преподавателей судят, больше некого...
замгубернатора с женой - это преподаватель? или может Грач?