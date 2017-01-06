Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, профессор Игорь Молчанов провел в пятницу, 6 января, видеоконсультацию пациентов, находящихся в больнице после серьезного ДТП с участие автобусов.
По информации пресс-службы правительства Алтайского края, Игорь Молчанов, а также специалисты Минздрава РФ и МЧС РФ пообщались с врачами Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Корректировка лечения не потребуется.
По данным Минздрава Алтайского края, госпитализированные пациенты получают всю необходимую помощь, обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.
Серьезное ДТП произошло 4 января в 20.15 в Косихинском районе на 234 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт. Столкнулись автобусы "ЛАЗ" и "Higer", грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль "Ауди Ку7". Погибло три человека, 29 пострадали, среди них двое несовершеннолетних.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил сформировать оперативный штаб для координации работы по оказанию пострадавшим в ДТП необходимой медицинской помощи, изучение всех обстоятельств ДТП.
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Также он поручил провести внеплановые проверки автоперевозчиков.
Комментарии
"Ауди Ку7" -Ку и присесть! Q7.
А сколько на Алтае Ауди ку-7 ездит? Эта какого цвета была? А
А предварительная версия о виновнике есть?