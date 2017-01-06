Красноярские следователи не обнаружили в составе алкогольного коктейля "Тайм-аут" опасных для жизни веществ. Ранее предполагалось, что именно из-за распития этого напитка могли разом умереть четыре красноярца в одно из комнат местного общежития.
"Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких -либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", — говорится в сообщении Следственного комитета по Красноярскому краю.
Несколькими часами ранее ведомство распространило сообщении об обнаружении в одной из комнат общежития тела мужчины и трех женщин. Тогда предполагалось, что они отравились алкогольным коктейлем "Тайм-аут" .
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.
Комментарии
Распретить Красноярск и тайм-ауты.
Врятли наркота, слишком неоднородный возраст