Необычные "дары" принесло Северное море на берег острова Лангеог в Германии — тысячи пластиковых яиц с игрушкам, похожие на киндер-сюприз. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.
Жители Лангеога и гости города уже два дня собирают яйца, им предстоит очистить участок берега длиной в 500 метров.
На помощь привели даже воспитанников детского сада.
"Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — прокомментировал мэр Лангеога Уве Гаррельсп.
Судя по всему, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.
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