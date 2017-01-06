Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса была найдена убитой в ночь на 6 января. Об этом сообщает местное новостное агентство Sputnik. Также эту информацию подтвердил ТАСС председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.
Протоирей пока не сообщил никакой дополнительной информации.
По данным Sputnik, матушке Василиссе нанесли 29 ножевых ранений.
"Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан", — сообщили в епархии. Ее приютили в монастыре, но только накануне заметили психическое расстройство
Подозреваемая в убийстве задержана.
По данным белорусских СМИ, игуменья Василисса приехала в Белоруссию из Украины. Игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района стала в 2004 году.
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