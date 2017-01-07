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Строим по-умному: прокачай мозги с новой игрой на Amic.ru

, ИА "Амител"
"Стройберг" и Amic.ru разбудят твои мозги от новогодней спячки и настроят их на рабочий лад

Стройка — дело серьезное, говорим мы и подходим к этому процессу также очень серьезно. Кстати, умные люди не тратили зря время на новогодних каникулах, а внимательно изучали материалы по этой теме, кропотливо собирали всю доступную информацию. "И это правильно: знание сила, которая помогает избежать ошибок. А давайте проверим, что вы знаете о строительстве? Заодно и мозг "прокачаете" перед грядущей рабочей неделей.

ИА "Амител" совместно с компанией "Стройберг" представляет игру "Строим по-умному". Как вы уже догадались, главная тема — стройка и все, что с ней связано.

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Это аналог популярной "Своей игры", которую вы видели по телевизору. Вам нужно ответить на 25 вопросов в категориях: "Архитектура", "Профессии", "Термины", "Материалы" и "Факты". За один раунд можно найти решение только на 12 вопросов. Отвечайте на них (30 секунд и 3 попытки на 1 задачку), поднимайтесь все выше и выше в нашей рейтинговой таблице. Мы не обещаем, что будет легко. Но обещаем, что будет интересно!

Добавим: качество кирпича "Стройберг" отвечает не только российским ГОСТам, но и международным стандартам качества. Продукция полностью соответствует марке М-150 (особо прочный кирпич). Кроме того, производитель имеет возможность повысить марку до М-200 или М-250.

Сегодня под ТМ "Стройберг" выпускается около 100 млн. кирпича в год: разных размеров, с различными потребительскими характеристиками, различных марок. И просто напоминаем, что практически все крупнейшие застройщики Барнаула ("Сибирия", "Жилищная инициатива", "СЭЛФ" и другие) используют для строительства именно кирпич торговой марки "Стройберг".

Адрес компании "Стройберг": ул. Силикатная, 16
Телефон: 8 (3852) 26-53-38, 8-800-775-2701
Отдел продаж: sales@stroyberg.su

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