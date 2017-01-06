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Новости

"Коммунисты России" предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем

, ИА "Амител"
Если не на всё время, то хотя бы в 2017 году, к столетию Великой Октябрьской революции

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Партия "Коммунисты России" направила президенту России предложение сделать 7 ноября выходным днем. Об этом лидер партии сообщил РИА "Новости" Максим Сурайкин.

"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал агентству Сурайкин.

В 2017 году коммунисты и не только этой партии будут праздновать столетие Великой Октябрьской революции.

Сурайкин напомнил, что этот день был выходным около 90 лет. 

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Комментарии

6.01.2017 19:42
Пионер

Итак слишком много выходных, да и у коммунистов должны быть проблемы посерьезнее. Читал их программу по восстановлению рубцовского тракторного несколько лет назад, так там первым пунктом шло "возродить доску почета". Как-то все это на подшефный кружок октябрят смахивает.

0  0
6.01.2017 19:57
Океана

Зачем????

0  0
6.01.2017 20:16
SashOK

Из настоящих коммунистов у меня один образ - роль Е.Урбанского в фильме "Коммунист". Другие коммунисты настоящего времени - всего лишь бизнес на политическом уровне. т.е. используя адмресурс за счёт населения, оболваненного Пут - СМИ...

0  0
6.01.2017 21:48
***ANARCHY***

Сашок. А я всегда представлял истинным коммунистом - Ленина) Бревна, субботники, обед в пролетарской столовой... А от сегодняшних "коммунистов" Ильич в гробу переворачивается

0  0
6.01.2017 21:56
Serg 1

Лех а ты представь не бревноносца а других....

0  0
6.01.2017 21:56
Serg 1

0  0
6.01.2017 22:02
***ANARCHY***

Серег, а это даже больше не коммунисты, а патриоты. Именно в том смысле, в котором и должны быть

0  0
6.01.2017 22:03
дед

Убогое представление рождает убогий ум, не обремененный нормальным образованием и здравым смыслом!!! отягощенный собственным "я" и непомерным самолюбием! ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:09
Serg 1

6.01.2017 22:02 ***ANARCHY***

ну а почему тогда и селяне неграмотные говорили "погибну, считайте меня коммунистом"? может все таки переврали годов с 60-х, ценности настоящих коммунистов?

0  0
6.01.2017 22:11
***ANARCHY***

Дед, ну ты и загнал))) Это из-за того, что я считаю Ленина коммунистом? Так это меня так в школе учили с 1 класса. А образование в СССР невпример сегодняшнему. Так что ты опять хахакнул в пустоту!

0  0
6.01.2017 22:14
***ANARCHY***

Серж, просто я считаю, что если бы в июне 41-го у нас был бы не социализм, направленный к коммунизму (как к конечной точке идеала (опять же, как учили) , то сильно много бы не поменялось. Так же бы шли нацистов бить. ИМХО.

0  0
6.01.2017 22:14
SashOK

Серж, тогда идея была... Социальное государство... К этому стремились, за это воевали-умаирали... Идея, стимул... результат. 25 лет как совка нет. и что в итоге? социалку - плати. амбиции пуилера и его друзей - оплачивай.... Идеи и стимула нет.

0  0
6.01.2017 22:15
***ANARCHY***

Да и сейчас бы пошли. Только если бы условия были сходные. Враг вероломно напал. Пошли бы

0  0
6.01.2017 22:18
SashOK

на вряд ли... за сечина-миллера? дануна!

0  0
6.01.2017 22:22
дед

Санек! твоих сабратьев по последнему призыву до 43 лет берут на нынешний призыв! чо, бурятцкие и прочие часди атакуют! вполне по твоему мандалитету братия! ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:22
***ANARCHY***

Не, за этих бы нет, Саш, а вот если бы эта война началась бы не в 41, а сейчас. За Сирию и ДБ никогда, а вот проекция 41-45 - это же уже именно за Родину

0  0
6.01.2017 22:24
дед

Анархии! угу! видно как ты учился! не надыть на учителей бочку закидывать! ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:26
Serg 1

Только если бы условия были сходные. Враг вероломно напал. Пошли бы

на вряд ли... за сечина-миллера? дануна!

для меня лично, этими коментами люди себя обозначили... Лех, ты не настолько в "путине" утонул... не ныряй в нее... не уподобляйся "думающим особоодаренным"... по краю ныряешь...

0  0
6.01.2017 22:28
SashOK

Анарх, тогда была народная страна. Сейчас - для избранных. Тогда бы и я пошел, а щас - неее. И детей своих так же воспитываю. Совок мне образование дал, а в нынешнее время для себя и своей семьи - всё мной и непосильным трудом! Поэтому в топку страну пу-ме-сечиных-миллеров!

0  0
6.01.2017 22:29
***ANARCHY***

Дед, не будь балаболом, я о тебе был лучшего мнения.***** Серж, да у нас свобода мысли, в этом и вся прелесть. Сашок думает так, я по другому, Казимир по третьему. Нет шаблонов, что надо так и не иначе)

0  0
6.01.2017 22:31
***ANARCHY***

Сашок, согласен, идея духовная стала идеей потребления (бабло)

0  0
6.01.2017 22:32
Serg 1

6.01.2017 22:29 ***ANARCHY***

м.б ты и прав будешь лет через 10-15)) но не говори как "в яблоках" что тебя не предупреждали...

0  0
6.01.2017 22:34
SashOK

Serg 1 зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:32

Серж, хорош ужЕ)))) 10-15 лет. Вофка всего лишь до 24-го... м.б.

0  0
6.01.2017 22:35
Lexx

***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:31 Сашок, согласен, идея духовная стала идеей потребления

Для всех?

0  0
6.01.2017 22:36
***ANARCHY***

Да предупреждали)) Я стараюсь тщательно подбирать слова, да и какой из меня экстремист Я вообще пацифист по жизни. Как Леопольд)

0  0
6.01.2017 22:36
дед

Анархии! вы блин завсегда одно пишите, "был лудшего мнения"!!! епрст, мне после ваших как в 37 году клеймений пойти ап стенку убиться? ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:36
Foxie

Свобода мысли была и у либеральной интеллигенции в русско-японскую, поздравляли япов с победой, результат известен. Ничего не меняется в этом мире, все идет по кругу или спирали, но д...мо пахнет одинаково, пардон.

0  0
6.01.2017 22:37
***ANARCHY***

Да, Лекс, к сожалению, для абсолютного большинства.

0  0
6.01.2017 22:38
Lexx

***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:36 Да предупреждали))

Конь предупреждал?))

0  0
6.01.2017 22:38
***ANARCHY***

Да, Лекс, к сожалению, для абсолютного большинства.

0  0
6.01.2017 22:38
Lexx

к сожалению, для абсолютного большинства.

Не надо за всех ...

0  0
6.01.2017 22:40
Serg 1

6.01.2017 22:36 ***ANARCHY***

сделай вывод.... только на вопли "яблочново" не ведись... вы сами себе стойло выкричите...

0  0
6.01.2017 22:40
SashOK

Lexx зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:35

К сожалению для всех. Чтобы озадачиться духовным, нужно иметь материальное. Совок на первом этапе дал, скажем спайку, материального и духовного - образование и работу, иногда даже под конвоем)))

0  0
6.01.2017 22:42
***ANARCHY***

Конь нет, а вот с форума меня уже раза 3 садили. Да Конь-то тут и не появляется уже года 2

0  0
6.01.2017 22:44
дед

Санек! ты прямо Проханов почти, глаголешь типо истину, тока частишь и повторяешь, одно и тож, халва называетЦа! ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:45
Lexx

***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:42 Конь нет, а вот с форума меня уже раза 3 садили

Как там его дело об экстремизме?))

0  0
6.01.2017 22:46
SashOK

Халву те кажНый раз фюрер раздает, в декабре и по весне...

0  0
6.01.2017 22:47
Serg 1

6.01.2017 22:42 ***ANARCHY***

он 2 года назад почти наскакал. ну а что работают долго, так искали... не будь дауном. ты же умнее...

ладно. я пошел холодец готовить. ну а "думающие" пусть обдумают мои слова

0  0
6.01.2017 22:48
***ANARCHY***

Lexx. На эту тему не распространяюсь. Не могу

0  0
6.01.2017 22:49
дед

фюрер? вот когда тебя прищимят за одно место, что вполне вероятно, будет тебе фюрер, причем жалеть тебя и читать слезные стишки никто не будет, да и прально, изгои завсегда были расходным материалом! ха-ха!

0  0
6.01.2017 22:49
Lexx

ну а что работают долго, так искали.. Ага. искали.. Меня тож искали

0  0
6.01.2017 22:50
Foxie

То есть чем больше материального, тем больше духовного...угу...примеры есть. Искренне не понимаю как можно коррелировать сечиных-миллеров и страну? Тёплое с мягким? Согласна с Lexx-ом.

0  0
6.01.2017 22:50
***ANARCHY***

Давай, Серег, наверно получше магазинного фуфла получится)

0  0
6.01.2017 22:50
SashOK

холодец - гуд. а думающие - пусть думают, что 17 год наступил.

0  0
6.01.2017 22:52
***ANARCHY***

Лекс, тебя то за что, не разу не назывался на твои посты , за которые могут быть санкции)

0  0
6.01.2017 22:52
***ANARCHY***

Лекс, тебя то за что, не разу не нарывался на твои посты , за которые могут быть санкции)

0  0
6.01.2017 22:52
Foxie

Мда?...что-то расстроилась, пошла тож.

0  0
6.01.2017 22:53
Lexx

Дык из за Коня и искали. И нашли)) Даже на допрос вызывали.

0  0
6.01.2017 22:53
Serg 1

я никому ничего адресовывать не стану... просто оставлю это тут

0  0
6.01.2017 22:53
Serg 1

0  0
6.01.2017 22:55
дед

съехали с темы! коммунисты завсегда были, есть и будут! ибо идея социальной справедливости была, есть и будет, и все инсинуации на энту тему бесполезны!

9  0
6.01.2017 22:57
***ANARCHY***

Lexx. Офигеть..

0  0
6.01.2017 22:58
Lexx

***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:57 Бывает)

0  0
6.01.2017 23:02
SashOK

диду, фюрер - по немецки "вождь". раз. и второе - жалеть будут семья и дети. а мне чего бояться? я своё пожил. одной статьёй больше или меньше - . властям нужно думать, чтобы не озлоблять против себя население. Тогда и несогласных не будет, и все стройными рядами к светлому будущему.

0  0
6.01.2017 23:08
дед

Санек! мне за неметцкий не надыть обияснять! я "понятливы" уже очень,,, давно! власти у нас не окупационные, слава Богу! наши власти, доморощенные! вот и надыть им впаривать нам самим, а не энко всяким и прочей шушере грантоедской!

0  0
6.01.2017 23:11
Lexx

властям нужно думать, чтобы не озлоблять против себя население.

Ага. Нужно. Только почему им это должны объяснять Барак, Ангела и прочие? Может сами разберемся?

0  0
6.01.2017 23:20
SashOK

им это должны объяснять Барак, Ангела и прочи ----------

Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться, потому что у нас 146%, потому что кто если не он...

0  0
6.01.2017 23:22
Lexx

Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться, потому что у нас 146%, потому что кто если не он...

Ну несерьезно... Таки чем они лучше нас?

0  0
6.01.2017 23:25
SashOK

чем они лучше нас? ------------------- Плтому что мы в войне победили, а они, гады, жрать сурепку не хотят. а просто живут, а не с бандеро-гыгылом борются...

0  0
6.01.2017 23:28
SashOK

* и по 17 лет одни и теже рожи послания не читают.

1  0
6.01.2017 23:29
дед

Саньку! ну вот вылезла абида! вытри сопли то! вроде взрослый мужиГ! пивка, что ли дерни, омериканского, може полегчает! ха-ха!

0  0
6.01.2017 23:30
***ANARCHY***

Считаю закон о митингах одним из основных просчётов путинской власти. Это реально не красит Россию в глазах мирового цивилизованного сообщества. Почему Путин так боится народа, который, вроде как!!!))), ему рейтинг 86% делает??

1  0
6.01.2017 23:31
дед

да! забыл ты исчо за огоньки новогодние паныть, там и постарше люди скачут! ха-ха!

0  0
6.01.2017 23:31
***ANARCHY***

Я бы сейчас пошёл помитинговал, но вот не задача, посодют(( Парой веток ниже есть наглядный пример

0  0
6.01.2017 23:33
Lexx

по 17 лет одни и теже рожи послания не читают.

С какого года Ангела канцлер? С 2005? И еще собирается...

Плтому что мы в войне победили, а они, гады, жрать сурепку не хотят. а просто живут, а не с бандеро-гыгылом борются... Несерьезно...

Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться Нацгвардия в США не напрягает? И что, прям серьезно больше трех не собираться?

0  0
6.01.2017 23:33
SashOK

одним из основных просчётов путинской власти. ----------------------------- Из всех достижений - не дали в 2000-м стране развалиться на уездные княжества. И ВСЁ! Заслуг нет юольше...

0  0
6.01.2017 23:34
дед

Анархии! ну да баитЦа! очень прямо! прячетЦа везде! никуда не ездит, читает строго па бумажке и сапчак не пустили на канференцию!!!! платочек дать? или рукавом слезы утрете! ха-ха!

0  0
6.01.2017 23:37
дед

Анархии! посодют! засцали просто так и признайтесь! вона рау, фотиевы, андрейчукчи ходют как здрасте за "ВАШИ" права и ниче! денюшка капает! ха-ха!

0  0
6.01.2017 23:38
***ANARCHY***

Сашок.+++, При грамотном руководстве при пухлом нефтедолларе овер 100$, мы бы жили, как арабские шейхи. Да видать это не входило в вовины планы. Бездарно просто р а ны лучшие времена(( Напоминаю деду, недра общие , а не только сечиных и т.д

0  0
6.01.2017 23:40
BOSS2014

Всё сложилось и устоялось. Конечно, будут подёргивания тех или иных элементов системы влево-вправо. Но в целом вектор задан. И этот вектор будет наполняться смыслом, энергией, движением. Кто еще этого не понял, тот поймёт. Позже.

0  0
6.01.2017 23:41
дед

обчие! они везде обчие, а хде рай?

0  0
6.01.2017 23:47
дед

ладно! споры весч нужная и весьма пользительная! однако седня сочельник! други, камрады, товарисчи! сбереги вас Боже!

0  0
6.01.2017 23:47
***ANARCHY***

Рай там, где его строят. Дед, да хотя бы и не рай, а потуги бы хоть были. А то ведь ничего не делается. Думаешь Путину бы предъявили за промашки в реальных попытках обустроить страну? Нет, только бы поддержали. А сейчас мы видим застой, негативный застой. Может это я слепой? Какой пронародный закон мы увидели за последние лет 5? Никакого. Все, что было, становится только хуже

0  0
6.01.2017 23:47
Lexx

***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 23:38 Сашок.+++, При грамотном руководстве при пухлом нефтедолларе овер 100$, мы бы жили, как арабские шейхи.

Считаешь его всесильным? Это к сожалению не так...

0  0
6.01.2017 23:48
***ANARCHY***

23-47 Вас тоже

0  0
6.01.2017 23:49
Lexx

Из всех достижений - не дали в 2000-м стране развалиться на уездные княжества. И ВСЁ!

Этого мало?

0  0
6.01.2017 23:52
***ANARCHY***

Лекс, это в идеале, конечно. Чтоб ,как шейхи. Но многое можно было сделать за 15 лет. Кроме маткапитала ничего не припоминаю. Индексации пенсий можно не рассматривать, это естественно для стран, где они выплачиваются

0  0
7.01.2017 00:16
Deckman

Алкашам лишь бы не работать. А потом удивляются, отчего вся страна в г.вне, и вся промышленность развалена. Да вот из-за таких дураков с инициативой...

0  0
7.01.2017 02:12
Проходимец

Правильно. А 4 ноября сделать рабочим днем, ибо праздник из пальца высосан

0  0
7.01.2017 09:11
- гость -

несколько годин уже читаю дедовы бредни, и диву даюсь:этож надо иметь такие замыленные бесстыжие глазки?

0  0
7.01.2017 09:38
- гость -

Дескман, не забывай что кучу праздников придумал ельцин. Алкаш. Вот и результат. А коммунисты зря предложили. Не предлагать надо, а ДЕЛАТЬ. Причем начать с февраля, а потом плавно перейти к октябрю.

0  0
7.01.2017 09:43
- гость -

Дескман, не забывай что кучу праздников придумал ельцин. Алкаш. Вот и результат. А коммунисты зря предложили. Не предлагать надо, а ДЕЛАТЬ. Причем начать с февраля, а потом плавно перейти к октябрю.

Что за шиза? У коммунистов лидера нет. Для России ничего хорошего из этого не выйдет. Хватит идеализировать коммунистов. Сейчас это просто лакеи едросов.

0  0
7.01.2017 11:39
точный

за социальное государство , не только коммунисты.

0  0
7.01.2017 12:32
Deckman

- гость - 7 января 2017 г. 09:38

Что он "придумал"? 12 июня? Ну так событие-то не рядовое, день принятия декларации о гос. суверенитете России. Когда мы сняли с себя все эти бесполезные гири в виде т.н. "союзных республик" и прочего отребья. РСФСР в последние десятилетия существования совка фактически одна тянула на своем горбу этих нахлебников, так что имеет полное право праздновать. Это сейчас этот праздник твой Пу переименовал в День России, название, которое вообще ни о чем. Так что, конечно, те, кто родился после 1991 года, и не понимают, о чем это речь, а многие из них по недоумству начинают на этом фоне увлекаться всякими коммунячьими идейками. Что там еще у нас Ельцин придумал, как ты выразился? 12 декабря, День Конституции 1993 года? так этот выходной сейчас упразднен, он теперь фигурирует просто как "памятный" день. Кстати, Ельцин 7 ноября не отменял, коммуно-алкашня имела все возможности официально жрать боярку в этот их "праздник" и не работать (хотя когда она вообще работала, большой вопрос).

0  0
7.01.2017 13:00
Массаж мозга

КоЛУМнисты России - недалёкие люди, если обращаются к вовану с такими предложениями. Ведь с точки зрения сегодняшней власти красный октябрь - цветная революция, организованная с зарубежной помощью нацпредателем Ульяновым

0  0
7.01.2017 13:03
А

Надо признать события 1917-1922 гг. геноцидом. Сифилитика снести, улицы переименовать.

0  0
7.01.2017 13:55
CALIBR

Вопрос армянскому радио : Чем отличаются коммунисты от большевиков ? Ответ : Большевики Ленина живым видели. А коммунисты ? Коммунисты ,это наследники большевиков ,только Ленина они в гробу видят !

* Товарищ майор ,сей анекдот мне рассказала одна политическая сволочь в советское время ,прошу учесть при составлении досье.

0  0
7.01.2017 15:18
местный

Калибр, ты зачем такие анекдоты рассказываешь!? У Босямбры и так глаз подергивается, а ты про Ленина такое LoL

0  0
7.01.2017 15:29
CALIBR

Вот когда начнёт подергиваться второй в унисон первому, будем оформл/ять инвалидность по профзаболеванию.

0  0
7.01.2017 15:54
PASHA

Современные коммунисты - это та же правительственная партия как и ЕДРО. Насчет войны, пошел бы. Защищать семью в первую очередь. Но после войны у населения появляется много оружия. Думаю что всякие мрази, что правят бал в нашей стране это не допустят, даже нагнутся если надо будет. Т.К. после войны - это первые претенденты на искупление....

0  0
8.01.2017 06:11
laiperuj_facebook

пока правит православный путин этому не бывать даром что ли он ездит на афон к старцам.а так в основном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо.

0  0
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