Партия "Коммунисты России" направила президенту России предложение сделать 7 ноября выходным днем. Об этом лидер партии сообщил РИА "Новости" Максим Сурайкин.
"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал агентству Сурайкин.
В 2017 году коммунисты и не только этой партии будут праздновать столетие Великой Октябрьской революции.
Сурайкин напомнил, что этот день был выходным около 90 лет.
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Комментарии
Итак слишком много выходных, да и у коммунистов должны быть проблемы посерьезнее. Читал их программу по восстановлению рубцовского тракторного несколько лет назад, так там первым пунктом шло "возродить доску почета". Как-то все это на подшефный кружок октябрят смахивает.
Зачем????
Из настоящих коммунистов у меня один образ - роль Е.Урбанского в фильме "Коммунист". Другие коммунисты настоящего времени - всего лишь бизнес на политическом уровне. т.е. используя адмресурс за счёт населения, оболваненного Пут - СМИ...
Сашок. А я всегда представлял истинным коммунистом - Ленина) Бревна, субботники, обед в пролетарской столовой... А от сегодняшних "коммунистов" Ильич в гробу переворачивается
Лех а ты представь не бревноносца а других....
Серег, а это даже больше не коммунисты, а патриоты. Именно в том смысле, в котором и должны быть
Убогое представление рождает убогий ум, не обремененный нормальным образованием и здравым смыслом!!! отягощенный собственным "я" и непомерным самолюбием! ха-ха!
6.01.2017 22:02 ***ANARCHY***
ну а почему тогда и селяне неграмотные говорили "погибну, считайте меня коммунистом"? может все таки переврали годов с 60-х, ценности настоящих коммунистов?
Дед, ну ты и загнал))) Это из-за того, что я считаю Ленина коммунистом? Так это меня так в школе учили с 1 класса. А образование в СССР невпример сегодняшнему. Так что ты опять хахакнул в пустоту!
Серж, просто я считаю, что если бы в июне 41-го у нас был бы не социализм, направленный к коммунизму (как к конечной точке идеала (опять же, как учили) , то сильно много бы не поменялось. Так же бы шли нацистов бить. ИМХО.
Серж, тогда идея была... Социальное государство... К этому стремились, за это воевали-умаирали... Идея, стимул... результат. 25 лет как совка нет. и что в итоге? социалку - плати. амбиции пуилера и его друзей - оплачивай.... Идеи и стимула нет.
Да и сейчас бы пошли. Только если бы условия были сходные. Враг вероломно напал. Пошли бы
на вряд ли... за сечина-миллера? дануна!
Санек! твоих сабратьев по последнему призыву до 43 лет берут на нынешний призыв! чо, бурятцкие и прочие часди атакуют! вполне по твоему мандалитету братия! ха-ха!
Не, за этих бы нет, Саш, а вот если бы эта война началась бы не в 41, а сейчас. За Сирию и ДБ никогда, а вот проекция 41-45 - это же уже именно за Родину
Анархии! угу! видно как ты учился! не надыть на учителей бочку закидывать! ха-ха!
Только если бы условия были сходные. Враг вероломно напал. Пошли бы
на вряд ли... за сечина-миллера? дануна!
для меня лично, этими коментами люди себя обозначили... Лех, ты не настолько в "путине" утонул... не ныряй в нее... не уподобляйся "думающим особоодаренным"... по краю ныряешь...
Анарх, тогда была народная страна. Сейчас - для избранных. Тогда бы и я пошел, а щас - неее. И детей своих так же воспитываю. Совок мне образование дал, а в нынешнее время для себя и своей семьи - всё мной и непосильным трудом! Поэтому в топку страну пу-ме-сечиных-миллеров!
Дед, не будь балаболом, я о тебе был лучшего мнения.***** Серж, да у нас свобода мысли, в этом и вся прелесть. Сашок думает так, я по другому, Казимир по третьему. Нет шаблонов, что надо так и не иначе)
Сашок, согласен, идея духовная стала идеей потребления (бабло)
6.01.2017 22:29 ***ANARCHY***
м.б ты и прав будешь лет через 10-15)) но не говори как "в яблоках" что тебя не предупреждали...
Serg 1 зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:32
Серж, хорош ужЕ)))) 10-15 лет. Вофка всего лишь до 24-го... м.б.
***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:31 Сашок, согласен, идея духовная стала идеей потребления
Для всех?
Да предупреждали)) Я стараюсь тщательно подбирать слова, да и какой из меня экстремист Я вообще пацифист по жизни. Как Леопольд)
Анархии! вы блин завсегда одно пишите, "был лудшего мнения"!!! епрст, мне после ваших как в 37 году клеймений пойти ап стенку убиться? ха-ха!
Свобода мысли была и у либеральной интеллигенции в русско-японскую, поздравляли япов с победой, результат известен. Ничего не меняется в этом мире, все идет по кругу или спирали, но д...мо пахнет одинаково, пардон.
Да, Лекс, к сожалению, для абсолютного большинства.
***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:36 Да предупреждали))
Конь предупреждал?))
Да, Лекс, к сожалению, для абсолютного большинства.
к сожалению, для абсолютного большинства.
Не надо за всех ...
6.01.2017 22:36 ***ANARCHY***
сделай вывод.... только на вопли "яблочново" не ведись... вы сами себе стойло выкричите...
Lexx зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:35
К сожалению для всех. Чтобы озадачиться духовным, нужно иметь материальное. Совок на первом этапе дал, скажем спайку, материального и духовного - образование и работу, иногда даже под конвоем)))
Конь нет, а вот с форума меня уже раза 3 садили. Да Конь-то тут и не появляется уже года 2
Санек! ты прямо Проханов почти, глаголешь типо истину, тока частишь и повторяешь, одно и тож, халва называетЦа! ха-ха!
***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:42 Конь нет, а вот с форума меня уже раза 3 садили
Как там его дело об экстремизме?))
Халву те кажНый раз фюрер раздает, в декабре и по весне...
6.01.2017 22:42 ***ANARCHY***
он 2 года назад почти наскакал. ну а что работают долго, так искали... не будь дауном. ты же умнее...
ладно. я пошел холодец готовить. ну а "думающие" пусть обдумают мои слова
Lexx. На эту тему не распространяюсь. Не могу
фюрер? вот когда тебя прищимят за одно место, что вполне вероятно, будет тебе фюрер, причем жалеть тебя и читать слезные стишки никто не будет, да и прально, изгои завсегда были расходным материалом! ха-ха!
ну а что работают долго, так искали.. Ага. искали.. Меня тож искали
То есть чем больше материального, тем больше духовного...угу...примеры есть. Искренне не понимаю как можно коррелировать сечиных-миллеров и страну? Тёплое с мягким? Согласна с Lexx-ом.
Давай, Серег, наверно получше магазинного фуфла получится)
холодец - гуд. а думающие - пусть думают, что 17 год наступил.
Лекс, тебя то за что, не разу не назывался на твои посты , за которые могут быть санкции)
Лекс, тебя то за что, не разу не нарывался на твои посты , за которые могут быть санкции)
Мда?...что-то расстроилась, пошла тож.
Дык из за Коня и искали. И нашли)) Даже на допрос вызывали.
я никому ничего адресовывать не стану... просто оставлю это тут
съехали с темы! коммунисты завсегда были, есть и будут! ибо идея социальной справедливости была, есть и будет, и все инсинуации на энту тему бесполезны!
Lexx. Офигеть..
***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 22:57 Бывает)
диду, фюрер - по немецки "вождь". раз. и второе - жалеть будут семья и дети. а мне чего бояться? я своё пожил. одной статьёй больше или меньше - . властям нужно думать, чтобы не озлоблять против себя население. Тогда и несогласных не будет, и все стройными рядами к светлому будущему.
Санек! мне за неметцкий не надыть обияснять! я "понятливы" уже очень,,, давно! власти у нас не окупационные, слава Богу! наши власти, доморощенные! вот и надыть им впаривать нам самим, а не энко всяким и прочей шушере грантоедской!
властям нужно думать, чтобы не озлоблять против себя население.
Ага. Нужно. Только почему им это должны объяснять Барак, Ангела и прочие? Может сами разберемся?
им это должны объяснять Барак, Ангела и прочи ----------
Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться, потому что у нас 146%, потому что кто если не он...
Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться, потому что у нас 146%, потому что кто если не он...
Ну несерьезно... Таки чем они лучше нас?
чем они лучше нас? ------------------- Плтому что мы в войне победили, а они, гады, жрать сурепку не хотят. а просто живут, а не с бандеро-гыгылом борются...
* и по 17 лет одни и теже рожи послания не читают.
Саньку! ну вот вылезла абида! вытри сопли то! вроде взрослый мужиГ! пивка, что ли дерни, омериканского, може полегчает! ха-ха!
Считаю закон о митингах одним из основных просчётов путинской власти. Это реально не красит Россию в глазах мирового цивилизованного сообщества. Почему Путин так боится народа, который, вроде как!!!))), ему рейтинг 86% делает??
да! забыл ты исчо за огоньки новогодние паныть, там и постарше люди скачут! ха-ха!
Я бы сейчас пошёл помитинговал, но вот не задача, посодют(( Парой веток ниже есть наглядный пример
по 17 лет одни и теже рожи послания не читают.
С какого года Ангела канцлер? С 2005? И еще собирается...
Плтому что мы в войне победили, а они, гады, жрать сурепку не хотят. а просто живут, а не с бандеро-гыгылом борются... Несерьезно...
Потому что у нас росгвардия, потому что больше трёх не собираться Нацгвардия в США не напрягает? И что, прям серьезно больше трех не собираться?
одним из основных просчётов путинской власти. ----------------------------- Из всех достижений - не дали в 2000-м стране развалиться на уездные княжества. И ВСЁ! Заслуг нет юольше...
Анархии! ну да баитЦа! очень прямо! прячетЦа везде! никуда не ездит, читает строго па бумажке и сапчак не пустили на канференцию!!!! платочек дать? или рукавом слезы утрете! ха-ха!
Анархии! посодют! засцали просто так и признайтесь! вона рау, фотиевы, андрейчукчи ходют как здрасте за "ВАШИ" права и ниче! денюшка капает! ха-ха!
Сашок.+++, При грамотном руководстве при пухлом нефтедолларе овер 100$, мы бы жили, как арабские шейхи. Да видать это не входило в вовины планы. Бездарно просто р а ны лучшие времена(( Напоминаю деду, недра общие , а не только сечиных и т.д
Всё сложилось и устоялось. Конечно, будут подёргивания тех или иных элементов системы влево-вправо. Но в целом вектор задан. И этот вектор будет наполняться смыслом, энергией, движением. Кто еще этого не понял, тот поймёт. Позже.
обчие! они везде обчие, а хде рай?
ладно! споры весч нужная и весьма пользительная! однако седня сочельник! други, камрады, товарисчи! сбереги вас Боже!
Рай там, где его строят. Дед, да хотя бы и не рай, а потуги бы хоть были. А то ведь ничего не делается. Думаешь Путину бы предъявили за промашки в реальных попытках обустроить страну? Нет, только бы поддержали. А сейчас мы видим застой, негативный застой. Может это я слепой? Какой пронародный закон мы увидели за последние лет 5? Никакого. Все, что было, становится только хуже
***ANARCHY*** зарегистрированный 6 января 2017 г. 23:38 Сашок.+++, При грамотном руководстве при пухлом нефтедолларе овер 100$, мы бы жили, как арабские шейхи.
Считаешь его всесильным? Это к сожалению не так...
23-47 Вас тоже
Из всех достижений - не дали в 2000-м стране развалиться на уездные княжества. И ВСЁ!
Этого мало?
Лекс, это в идеале, конечно. Чтоб ,как шейхи. Но многое можно было сделать за 15 лет. Кроме маткапитала ничего не припоминаю. Индексации пенсий можно не рассматривать, это естественно для стран, где они выплачиваются
Алкашам лишь бы не работать. А потом удивляются, отчего вся страна в г.вне, и вся промышленность развалена. Да вот из-за таких дураков с инициативой...
Правильно. А 4 ноября сделать рабочим днем, ибо праздник из пальца высосан
несколько годин уже читаю дедовы бредни, и диву даюсь:этож надо иметь такие замыленные бесстыжие глазки?
Дескман, не забывай что кучу праздников придумал ельцин. Алкаш. Вот и результат. А коммунисты зря предложили. Не предлагать надо, а ДЕЛАТЬ. Причем начать с февраля, а потом плавно перейти к октябрю.
Дескман, не забывай что кучу праздников придумал ельцин. Алкаш. Вот и результат. А коммунисты зря предложили. Не предлагать надо, а ДЕЛАТЬ. Причем начать с февраля, а потом плавно перейти к октябрю.
Что за шиза? У коммунистов лидера нет. Для России ничего хорошего из этого не выйдет. Хватит идеализировать коммунистов. Сейчас это просто лакеи едросов.
за социальное государство , не только коммунисты.
- гость - 7 января 2017 г. 09:38
Что он "придумал"? 12 июня? Ну так событие-то не рядовое, день принятия декларации о гос. суверенитете России. Когда мы сняли с себя все эти бесполезные гири в виде т.н. "союзных республик" и прочего отребья. РСФСР в последние десятилетия существования совка фактически одна тянула на своем горбу этих нахлебников, так что имеет полное право праздновать. Это сейчас этот праздник твой Пу переименовал в День России, название, которое вообще ни о чем. Так что, конечно, те, кто родился после 1991 года, и не понимают, о чем это речь, а многие из них по недоумству начинают на этом фоне увлекаться всякими коммунячьими идейками. Что там еще у нас Ельцин придумал, как ты выразился? 12 декабря, День Конституции 1993 года? так этот выходной сейчас упразднен, он теперь фигурирует просто как "памятный" день. Кстати, Ельцин 7 ноября не отменял, коммуно-алкашня имела все возможности официально жрать боярку в этот их "праздник" и не работать (хотя когда она вообще работала, большой вопрос).
КоЛУМнисты России - недалёкие люди, если обращаются к вовану с такими предложениями. Ведь с точки зрения сегодняшней власти красный октябрь - цветная революция, организованная с зарубежной помощью нацпредателем Ульяновым
Надо признать события 1917-1922 гг. геноцидом. Сифилитика снести, улицы переименовать.
Вопрос армянскому радио : Чем отличаются коммунисты от большевиков ? Ответ : Большевики Ленина живым видели. А коммунисты ? Коммунисты ,это наследники большевиков ,только Ленина они в гробу видят !
* Товарищ майор ,сей анекдот мне рассказала одна политическая сволочь в советское время ,прошу учесть при составлении досье.
Калибр, ты зачем такие анекдоты рассказываешь!? У Босямбры и так глаз подергивается, а ты про Ленина такое LoL
Вот когда начнёт подергиваться второй в унисон первому, будем оформл/ять инвалидность по профзаболеванию.
Современные коммунисты - это та же правительственная партия как и ЕДРО. Насчет войны, пошел бы. Защищать семью в первую очередь. Но после войны у населения появляется много оружия. Думаю что всякие мрази, что правят бал в нашей стране это не допустят, даже нагнутся если надо будет. Т.К. после войны - это первые претенденты на искупление....
пока правит православный путин этому не бывать даром что ли он ездит на афон к старцам.а так в основном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо.