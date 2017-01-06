Партия "Коммунисты России" направила президенту России предложение сделать 7 ноября выходным днем. Об этом лидер партии сообщил РИА "Новости" Максим Сурайкин.
"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал агентству Сурайкин.
В 2017 году коммунисты и не только этой партии будут праздновать столетие Великой Октябрьской революции.
Сурайкин напомнил, что этот день был выходным около 90 лет.
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Итак слишком много выходных, да и у коммунистов должны быть проблемы посерьезнее. Читал их программу по восстановлению рубцовского тракторного несколько лет назад, так там первым пунктом шло "возродить доску почета". Как-то все это на подшефный кружок октябрят смахивает.