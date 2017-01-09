Десятая зимняя зерновая конференция состоится в алтайском городе-курорте Белокуриха 1-3 марта.
Участие в работе самой крупной за Уралом экспертной площадки примет несколько десятков компаний из Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской, Томской, Ростовской, Московской областей, Москвы, Казахстана.
Регистрация продолжится до 3 февраля.
Также на площадке будут работать 25 экспертов зернового рынка: руководители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители, производители и дилеры оборудования для пищевой промышленности, компании сферы услуг для АПК.
Среди них заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Андрей Клепач, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, директор российского представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Евгения Серова, директор отдела Сельскохозяйственного Информационного Института Китайской академии сельскохозяйственных наук (Пекин, Китай) Нье Фэнйин, директор по экономике ООО "КОФКО Ресорсиз" Дарон Хоффман, директор по работе с клиентами GfK Rus Виктория Давитаиа, член совета директоров группы компаний "Зерно. UA" Андрей Друзяка, доктор исторических наук, профессор, руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов, президент Союза зернопереработчиков Алтая, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Фоминых, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор объединения зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана" Валерий Гачман и другие.
Эксперты обсудят вопросы макроэкономики и господдержки АПК, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта, проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе, конъюнктуру рынка зерна, подведут итоги аграрного года.
В рамках форума состоится специальная сессия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Юго-восточный вектор российской зерновой торговли".
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Организаторами конференции являются правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО "ПроЗерно". Поддержку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ. Генеральный партнер – крупнейшее в России предприятие по производству пестицидов для комплексной защиты важнейших сельскохозяйственных культур АО "Щелково Агрохим".
Подробную информацию о конференции можно узнать на сайте.
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