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AliExpress временно приостановил доставку в Россию по одному из направлений

, ИА "Амител"
Китайский интернет-ритейлер

Фото: russia-now.com

Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через российскую логистическую компанию SPSR. Причина в проблемах с растаможиванием на границе, сообщает ТАСС.

"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки", — говорится в сообщении.

Сейчас компания временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка — SPSR" и "AliExpress доставка без забот — прежде всего" в Россию.

Не отправленные заказы отменяются, по сформированным продавцам необходимо договариваться с покупателем о других способах доставки. Поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек.

Кроме SPSR экспресс-доставку товаров с AliExpress выполняет служба EMS "Почты России". 


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