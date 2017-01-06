Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через российскую логистическую компанию SPSR. Причина в проблемах с растаможиванием на границе, сообщает ТАСС.
"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки", — говорится в сообщении.
Сейчас компания временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка — SPSR" и "AliExpress доставка без забот — прежде всего" в Россию.
Не отправленные заказы отменяются, по сформированным продавцам необходимо договариваться с покупателем о других способах доставки. Поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек.
Кроме SPSR экспресс-доставку товаров с AliExpress выполняет служба EMS "Почты России".
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