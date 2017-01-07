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Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США

, ИА "Амител"
К своей работе новый президент приступит уже 20 января

Фото: inosmi.ru

Конгресс США подвел итоги состоявшихся 8 ноября выборов и формально утвердил победу Дональда Трампа, ставшего президентом. Как пишет "Коммерсант", подсчет голосов членов коллегии выборщиков проходил во время совместного заседания Сената и Палаты представителей.

К работе Трамп приступит уже 20 января, из заявления его ближайших соратников уже известно, что новый глава государства в первые дни после инаугурации отменит до 70% указов предыдущего президента Барака Обамы.

Читайте также в сюжете: Выборы президента США
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.01.2017 08:20
Кукловод

Всё идёт по Нашему сценарию!

0  0
7.01.2017 08:52
- гость -

А там,глядишь,после апреля и французский сенат утвердит Марин Ле Пен.У Владимира длинные руки.

0  0
7.01.2017 09:27
- гость -

А там,глядишь,после апреля и французский сенат утвердит Марин Ле Пен.У Владимира длинные руки.

Ога. Поставил свою марионетку. Ты хоть годик-то подожди, а то вдруг на масленницу придется чучело трампа сжигать.

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7.01.2017 09:53
Anarchy

9-27 почему годик? До масленицы пара месяцев)) По теме. Так как сенат утвердил Трампа, считаю его легитимным президентом, ибо если бы была доказуха вовиных козней - не видать бы ему президентского кресла

0  0
7.01.2017 10:06
- гость -

Наш Владимир настолько мощен и силён,что даже противники выражают опасения насчёт его возможности двигать крупными мировыми фигурами.

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7.01.2017 10:21
- гость -

И вообще пиндосский сенат-это корень из которого произрастают ростки истины.Если выдал,что Путинские дружки хлопнули в далёкой российской тюряге бухгалтера магнитского-значит так оно и было.Сотни людей по всему миру ещё не раз и не два пожалеют о смерти бухгалтера.Пиндосский заокеанский сенат будет помнить об этом долгие годы:он не забудет,не простит.

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7.01.2017 10:26
Шатал Труба

Чейто с 20.01, нефть по 120 баксов за баррель будет??? Заживем???!!!!

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