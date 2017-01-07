Мишель Обама, супруга пока еще действующего президента США, выступила со своей прощальной речью в Белом доме. Как пишут "Аргументы и факты", она поблагодарила сторонников мужа и подчеркнула, что стать первой леди для нее было большой честью.
"Быть вашей первой леди — это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной", — объяснила Мишель.
Журналисты отмечают, что во время произнесений речи ей было трудно сдерживать слезы. Обратившись к американскому народу, она пожелала людям не сдаваться, быть верными своим целям и получать хорошее образование.
Комментарии
я думал чёнить про авальный кабинет расскажет.
она не стала скатываться на скользкие темы.только намекнула,что все 8 лет была первой леди,а не 2-ой и не 3-ей
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