Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать специальную комиссию по борьбе с сексуальной эксплуатацией и надругательствами со стороны миротворцев. В ее состав, как сообщает ТАСС, войдут координатор организации по борьбе с сексуальным насилием Джейн Холл Лут, генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Свинг, глава департамента полевой поддержки ООН Атул Харе, помощник генсека по правовым вопросам Стивен Матиас, а также ряд юридических и военных консультантов.
Специалисты проконсультируются с государствами — членами ООН и через несколько недель подготовят доклад, в котором изложат свои рекомендации.
Поднять эту тему решили из-за того, что в последнее время всемирная организация столкнулась с большим количеством жалоб на неподобающее поведение миротворцев, особенно в африканских странах. По словам бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, такая ситуация сложилась из-за того, что в структуре всемирной организации нет специального суда, который рассматривал бы дела миротворцев, обвиняемых в преступлениях сексуального характера. Иными словами, если кто-то из "голубых касок" совершает нечто подобное, максимальная мера наказания, которая грозит преступнику — высылка на родину, при этом, подвергли ли его суду уже там, проверить в ООН не могут.
Комментарии
Может хоть тут получится..
Нигеров в зоопарк сдайте и все проблемы отпадут...
- гость - 7 января 2017 г. 12:22
Не в Руиынии, а в Германии. Можешь сам пособирать при минус -7 и ветре на берегу атлантического океана - фуфлогон.
Клован, не потерянные горе моряками на берегу собирали, а те которые новые потом продают в магазине, если довезут до них естественно.
Видео здесь вчера выкладывали, а это комментарий к нему "Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — прокомментировал мэр Лангеога Уве Гаррельсп." Румыния, ну-ну.
Чего ну ну? Ты бронь пуленепробиваемая что ли, Я говорю дома семьи с детьми в Румынии собирали из пластиковых комплектующих пластиковые яица, которые потом в шоколадные закатывают.
Видео посмотри сначала с детьми на берегу, потом пиши про "дома". А если ты сделан из ДСП, можешь тогда не смотреть. )
12:22 А какая связь между румынскими(немецкими)яйцами и полуграмотностью?
Ты первый заговорил об эксплуатации детей в ЕС. Получи и распишись. И не сочиняй про притоны.
Занятно,на ветке не одного лейбораста,просто сказать нечего,хе,хе,хе!