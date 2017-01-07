Облик Барнаула меняется с каждым годом: в 2016-м горожан порадовали новой лестницей, подсветкой моста через Обь, а в планах у властей еще много интересных идей по облагораживанию облика краевой столице, узнать о них подробнее можно в нашем спецпроекте "Барнаул. Итоги 2016 года", а пока мы предлагаем читателям посмотреть небольшую фотоисторию о развитии города Леонида Хомутова, опубликованную в Barnaul 22.
Комментарии
Аэропорт с клумбами лучше был, чем сейчас под асфальтом. Один хрен к крыльцу никого не пускают, кроме вечного командировочного и его свиты...
диагностический тоже испоганили)
Не зря Мы Дугина мером избрали-вон как всё попёрло!