Скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10 от американской корпорации Microsoft появились в сети.
Известно, что новый дизайн получил название Project Neon. Как пишет Федеральное агентство новостей, в нем будет больше размытых элементов и 3D анимации, изменится вид календаря и почты.
Кроме того, пользователям станет доступен инструмент Acrylic, с помощью которого можно будет самостоятельно настраивать интерфейс стандартных программ, например, некоторые детали могут подсвечиваться при наведении на них курсора.
Комментарии
Главное не форма,а содержание,не?
главное это чтоб вернули классический интерфейс, а остального от них и не требуют, даже наоборот за остальное их ругают
Лучше бы Aero вернули.
Прямое обновление до Windows 10 доступно с 29 июля 2015 года... это просто обновление или с нумерацией что то не так?
Уточняем: это последнее обнОвление Win.10.
Windows 2000, windows xp, windows 7 И неча гнаться за порядковым номером. После 7-ки окна уже не торт
После 7-ки окна уже не торт
Большинство со мной согласно, судя по личному общению и инетфорумам. То меньшинство, что программируется на винде - сидят именно на хр или 7. Этим все сказано. Остальные на линуксплдобных
А за отсутствие нормального рабочего стола и кнопки Старт после 7-ки, я бы их на кол посадил.
То меньшинство, что программируется на винде - сидят именно на хр или 7
ага, а до этого на 98-й все сидели и также плевались в сторону хр)
- гость - 7 января 2017 г. 11:38 Главное не форма,а содержание,не? Мелкомягкий гигант другого мнения!
Ну да, плевались, это так. Кокс, а скажи, твои личные ощущения от 10-ки, может ты увидел чего я не усмотрел? Какие плюсы над 7-й?
Мне вот концепция универсальных приложении (ПК-хбокс) нравится. Microsoft Edge тоже хорош. Загружается очень быстро. Да и в-целом работает стабильно, синих экранов не выдает.
Неочень нравится телеметрия, но она сейчас на любом смартфоне присутствует.
Я до сих пор на 98 сижу.
14-53 понятно) Попробую поюзать, как возможность представится. Чистую с чужого компа. А то моя 7 никогда не рухнет, уже лет 6 стоит.
Использую лицензионную 64-битную семерку. Пробовал 8, 10... не впечатлили. В том смысле, что принципиального и удобного ничего не увидел. Та же семерка с обновленным интерфейсом. Пусть лицензия трудится дальше. От добра добра не ищут.
А на рабочих компах до сих пор лицензионная XP. Потому что есть спецсофт 16-битный. Кто знает, поймет. 64-битные операционки не дают его запускать (танцы с досбоксами не выход).
Та же семерка с обновленным интерфейсом.
именно так.
А на рабочих компах до сих пор лицензионная XP. Потому что есть спецсофт 16-битный.
а на 32-битных 7-8-10 не тестировали? хотя с другой стороны - зачем что-то трогать, если и так все работает?
15-12 помню, еще в самом начале эпохи попытки перехода на бесплатный базовый софт, предлагалось поставлять Убунту в предприятия и госконторы. Хохма в том , что те версии были не план энд плэй, и носитель инфы приходилось монтировать (mount). Вовремя остановились
Плаг*