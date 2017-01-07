Барак Обама обеспокоился из-за доверия Республиканской партии Владимиру Путину. Как пишут "Известия", действующий президент США считает, что такого даже в условиях противостояния двух политических партий внутри страны быть не должно.
Обама объяснил, что противники демократов "больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам".
"Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", — заявил президент США, уточнив, что к мнению российского главы государства прислушиваются не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении.
Данное выступление Обамы было связано с обнародованием доклада американских спецслужб — АНБ, ЦРУ и ФБР, которые обвинили российские власти в руководстве хакерскими атаками во время выборов президента США. При этом документе указано, что киберактивность России все таки не оказала никакого влияния на процесс подсчета голосов избирателей.
Комментарии
Бибизянка чи чи чи, иди продавай кирпичи, ты уже вне всех команд.
Что бы там не писал Трамп в Твиттере, реальная внешняя политика в США определяется никак не одним человеком, даже если он нарциссист и эгоманьяк. Для начала, в том же Госдепе при смене президента меняется, чаще всего, только самая верхушка - госсекретарь, его заместители, несколько ключевых послов. Большая часть Госдепа - это карьерные дипломаты, которые служат не конкретному президенту и конкретной партии, а стране. Влияние "отделов" Госдепа вполне сравнимо с влиянием самого госсекретаря, потому что на них возложена обязанность согласования интересов между многочисленными стейкхолдерами - начиная с министерств и агентств и заканчивая индустриями, штатами и т.д. Существенная власть на внешнеполитическом направлении есть у Конгресса (хотя она не прямая, а бюджетная и регуляционная). В отличие от исполнительных указов Президента, Конгресс принимает законы, отмена или изменение которых определено стандартной процедурой, и зачастую требует очень серьезного согласования интересов (в смысле, и принятие закона, и его отмена или редактура). Кроме того, в отличие от партийно-дисциплинированных депутатов в Думе РФ, конгрессмены и сенаторы США должны всерьез думать как о тактических, так и о стратегических интересах не только всей страны, но и конкретно своих избирателей. В частности, сенаторы и представители штатов, в которых расположены основные предприятия ВПК и наиболее крупные подразделения Пентагона, НАСА и других госагентств, будут всегда за рост влияния США в мире (т.е. против изоляционизма), потому что это выгодно их избирателям.
Значительной - неформальной - властью в отношении внешней политики США обладают также ФРС (потому что этот независимый институт отвечает за стабильность монетарной системы Америки, а, значит, и 44% мировой экономики - в той части, в которой долларизация крайне высока). При этом состав правления ФРС вообще никак не зависит от Президента, Конгресса и даже Верховного Суда, его решения окончательны и обжалованию не подлежат. Условно говоря, если твиттер Трампа устроит "перегрев" в американской экономике, Дж. Йеллен и ее коллеги без всяких сомнений впендюрят высокую ставку и никакой Дональд ничего поделать не сможет. Высокая ставка ФРС автоматически обозначает взлет доллара относительно других мировых валют, стагнацию или рецессию в ЮВА, России, большей части Европы и т.д. Традиционно, вне США переоценивается роль американских военных, ЦРУ и других разведок в формулировании внешней политики. С 1947 года - когда "доктрина Трумэна" определила базовое направление американской дипломатии и стратегии за пределами Северной Америки - по самым разным причинам (я попозже напишу, каким), существует ОТЧАСТИ оправданный миф о том, что они самостоятельно "решают вопросы" в зоне "интересов" США. Впрочем, даже если зверских российско-советских воинов холодных фронтов прижать к стенке, они признают, что НИ ОДИН из эпизодов так называемых regime change не происходил без формального одобрения Белого Дома (сидел ли в нем приемлемый для Москвы, или неприемлемый президент). Да, разведсообщество и военные регулярно дурили и Белый Дом, и, как принято говорить, "международную общественность", но ответственность за все их ошибки прямо лежит на соответствующих времени президентах. Кстати, ни один из них от этой ответственности не отказывался - что Трумэн, что Эйзенхауэр, что Никсон, что Картер. Значительное влияние на внешнюю политику США оказывают - кроме перечисленных выше - еще несколько "групп интересов". С одной стороны, это экспортные и импортные отрасли промышленности.
Капиталистическая экономика управляется прибылью и стоимостью бизнесов; здоровье экономики равно здоровью страны. США за 1980-2010 годы стали преимущественно сервисной экономикой (хотя доля материального производства все равно огромна, несмотря на мнение идиотов типа михаилхазин&михаилделягин; 20% доли производства в ВВП США больше всей экономики РФ), соответственно, наиболее значимыми являются сервисные отрасли - т.е. финансовые, страховые, интеллектуальная собственность, медиа, при сохранении значительного влияния материального производственного сектора (те же Боинг, Локхид, Ратеон, US Steel, GM, GE и далее по списку). Для этих групп важнейшим условием существования являются: (1) открытая экономика, как в самой Америке, так и в остальном мире; (2) мощная, сильная страна-хозяин правил, которая может устроить "проекцию силы" в любой точке мира любым разумным способом (для критиков сразу скажу, что категория разумности очень сильно изменилась со времен романтической борьбы с коммунизмом) и (3) наличие разнообразных институтов согласования интересов (условно говоря, международных институтов с фунциями норматизации и регулирования, типа World Bank etc, в которых США в той или иной степени доминируют и могут формулировать правила - кстати, не обязательно выгодные им как государству, но выгодные экономическим субъектам). И это еще не все. Огромный, влиятельный и опасный (в случае ошибок в отношениях с ним) сегмент non-profit. Чтобы представить себе масштаб, одна цифра - объем благотворительных пожертвований в США в 2016 году, скорее всего, превысит 400 миллиардов долларов (это почти два бюджета РФ). У многих НКО есть ярко выраженные внешнеполитические интересы, они привыкли к определенной политике США в вопросах, скажем, прав человека, борьбы с коррупцией, наркотраффиком и др.
Рычаги, за которые этот Big Friendly Giant может начать дергать в случае, если его интересы нарушены - это кости и сухожилия американского общества; Дональд Трамп может посылать нах Нью-Йорк Таймс, но какую-нибудь двоюродную сестру бабушки, которая вписалась за Гринпис или Freedom House - не может. И, самое главное, жуткие враги всех влажных мечт российского политического бомонда живут в самом неподходящем месте - в Западном Крыле Белого Дома. Называются они WH Legal Counsel Office - это что-то вроде "домашнего юриста" президента, который - до того, как инициативы станут публичными - дает оценку "легальности" того или иного шага. Учитывая, что американские законы многочисленны, запутанны и страшно сложным образом соединены друг с другом, отмена пошлины на импорт паучьих яиц может оказаться casus belli с Таиландом. И, как показывает опыт даже гарвардского профессора во главе Белого Дома, мнение этих юристов преобладает.Так что перед тем, как надеяться на лучшее будущее российско-американских отношений, нужно еще уговорить весь этот список, что будущее есть и оно прекрасно.
Вроди год хромой-обезьяны закончился (или нет???))
накопипастил-то сколько)
Ух ты какой крутой у нас президент. А уж психотерапевт!
‏מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין
Вверху зашифрованное хакером Guccifer 2.0 письмо путина обаме
Все идет своим чередом. Собака лает, а караван идёт...Песня российских регионов. «Крымнаш» - на 2:33 свою партию исполняет Крым.
http://youtu.be/mmHsKdpPTPk
Видео выложил детский образовательный канал «Kids Learning Tube» из США.
спасибо обаме, который сделал всё для признания и уважения Путина в его государстве и не только там!
Дорогая редакция, прошу уточнить, "к мнению российского главы государства прислуживаются" или таки прислушиваются? Казалось бы, всего лишь одна буква, но как меняет показатель степени лояльности.
Точно он с африканских гор. Там тоже каждое племя само за себя. В течение президентства ему это еще удавалось скрывать. Придумывал себе всяких кукловодов. А сейчас раскрыл свое настоящее лицо.
BOSS2014, дорогая редакция забила на грамотность. Никогда раньше на Амике не было столько ошибок.
Видите ли уважаемый BOSS2014 буква здесь совершенно ни причем, прислуЖиваться или прислуШиваться это личный выбор каждого, как он себя определяет холуем или гражданином. Вот Вы лично как себя позиционируете?
Дорогая редакция 7 января 2017 г. 13:20
Я осознаю себя свободным независимым гражданином и соответственно себя позиционирую. Как-то так.
Прислуживаются к болоде, прислушиваются к володе. Узбагойзя, бозз
Осознание суть мыслительный процесс, а мысль материальна, как-то так - правильно))) приветствую, Босс. В принципе опечатка дорогой редакции мне понравилась, весьма))) С Рождеством всех!
Дорогая редакция 7 января 2017 г. 13:20 Вас нисколько не плющит от того, что прислуживаться можно только к чему-то одушевленному, либо символу, идее, но никак ни к мнению?
По сабжу.
Полагаю, что для Обамы после избрания Трампа было бы более разумно сбросить обороты, отойти в тень и спокойно заниматься передачей дел следующей администрации. Ибо он (его кандидат) проиграл, таким образом это говорит о том, что избиратели поставили "неуд" его команде.
Поэтому для сохранения стабильности системы, создания видимости её зрелости и цивилизованной передачи власти нужно было отойти от конфронтационности и резких заявлений. Так Обама мог оставить для себя нишу бывшего уважаемого президента в американской политике. Мог. Но, к сожалению, не смог.
Да отчепитесь от дорогой редакции! опечатка была по Фрейду))) в данном случае. Ну, выдали подсознательное в реал и чего? Забавно получилось)
Босс, не он решает как уходить.
Бося, таки штаты нам теперь друзья, али враги? Разжуй, плиз, чтобы все усвоили
...или партнёры?
Добрый день, Foxie! С Праздником Вас, всех благ! А опечатка действительно забавная. )) Кстати, в оригинале написано так: "добавив, что среди слишком, по его мнению, доверяющих российскому лидеру преобладают не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении". Копипаста, как известно, ведет к застою, а творчество - к развитию.))
Foxie зарегистрированный 7 января 2017 г. 13:34
Вы правы. Скорее, я имел в виду коллективного Обаму. Помните про коллективного Ельцина? ))
Особенно про комментаторов порадовало, значит им программу сменили)) Смотрела япов, ну и блогеров, как там поменяли программу!!! офигеть, обчественное мнение на 180 за два дня...ух! так что комментаторы - значимый флюгер))
Бося, таки штаты нам теперь друзья, али враги? Разжуй, плиз, чтобы все усвоили ++++++++++++++++ Не сыпьте трампоскакуну соль на рану,Массаж .)
Обама один из самых независимых президентов сша (хотя такую независимость трудно назвать независимостью) но трамп имеет шанс стать более самостийным,а что будет дальше време покажет.
Фу ты, я тут опечатке радуюсь, а Вы меня памятью как сковородкой! Рождество же!...Слишком хорошо помню( По сабжу, вернее к сабжу, мы мало что знаем, но запомнила фразу Путина в адрес Обамы, что "он мужественный человек"...думаю, что уж Путин, зная гооораздо больше нас, ничего случайного не произносит. Посмотрите, как он стремительно постарел, Обама, что его обламывает? не дай Бог узнать. Видимо драка идет страшная, лет через несколько узнаем. Интересно, чего они боятся, что так истерически пакостят? Риторически.
Не, что ни говори, а Путин просто обязан наградить Обаму медалью "За возвращение Крыма". __________________________________________________________________________
Массажу мозга. а тебе не все равно кто теперь нам твои хозяева? - Главное что ты как был "шестеркой" так им и остался
У Трампа очень большие шансы разделить судьбу Джона Фицджеральда.
CALIBR, ну как такому светлому человечку и не сыпать? Да нет у него никакой раны, если серьёзно. Интересно будет послушать, как запоют патриоты дяди вовы, когда тот разосрётся и с трампом.
Судя по настроениям и по истории
Служить бы рад, прислуживаться точно
За несколько дней до гибели Кеннеди хотел накрутить хвоста ЦРУ и спецслужбам...Повтора не будет, слишком очевидно.
Фокси, согласен
Барак Собака всё лает, не успокоится никак. Он всего лишь рупор, кроме как гавкать, ничего не умеет. Трамп делец, пусть хватит у него сил и ума стать не тока рупором, но и преобразователем.
За несколько дней до гибели Кеннеди хотел накрутить хвоста ЦРУ и спецслужбам... ++++++++++++ Так вот кто на ресурсе тайный агент Госдепа ?! Знает весь интим их политкухни про хвост и желания. А ещё меня записали в агенты , а ведь я только Часовню и развалил.
Наверное не зря инквизиция еретиков жгла когда-то. Некоторые очень вредные. Хорошо, что на ххх посылать не надо того, кто уже там.
Кенеди убили не за цру, а за покушение на ФРС, он хотел отобрать у евреев из частных рук печатный станок
Foxie зарегистрированный 7 января 2017 г. 13:44
Вы безусловно правы. Платные комментаторы это еще тот флюгер. Очень забавно бывает почитать тех, кто до выборов поносил Трампа последними словами, а теперь уже пишет/говорит, что Трамп это герой нашего времени и любимец американского народа. ))
Наверное не зря инквизиция еретиков жгла когда-то. Некоторые очень вредные. Хорошо, что на ххх посылать не надо того, кто уже там. +++++++++++++ Да это реинкарнация ека в новом нике. Года три назад сей гопник пальцы веером пушил ,призывая к ответу на Пионерское озеро своих оппонентов.)
Про ЦРУ - это одна из версий, просто вспомнилось в связи с тем, что ещё до инаугурации Трамп вдруг заговорил об их реорганизации, с чего бы это? нет случайностей в подлунном мире. Вот и связал им руки на какое-то время)) Так что может спокойно отменять хоть 100% указов, касающихся внутренней политики, будет позволено, лишь бы во внешнюю не лез - ИМХО очень скромное ИМХО, так шта - будем посмотреть.
А драка там (за кулисами, под ковром), наверное, действительно идёт серьёзная. И безвременно поседевшая шевелюра Обамы, и его импульсивные высказывания на грани фола, и последние шаги, направленные на обострение ситуации: всё говорит о крайней напряжённости ситуации. Нерв натянут до предела.
Фокси 2-10 рм, да тут кроме ИМХО другого и не скажешь. Действительно, останется одно - смотреть..
"Да это реинкарнация ека в новом нике" ---------- А... перед НГ он дэд марос, а на рождество - еретик? Что же будет на день святого валентина?
В отличие от партийно-дисциплинированных депутатов в Думе РФ, конгрессмены и сенаторы США должны всерьез думать как о тактических, так и о стратегических интересах не только всей страны, но и конкретно своих избирателей. ________________________________________________________________________ А вот депутаты Госдуры в основном занимаются лоббированием интересов олигархов и собственных шкурных интересов.
Будем смотреть, что нам остается...Одно не могу понять как рядом с президентом супердержавы нет грамотного психолога - скрыть мимику, жесты, подкрасить наконец, ладно, риторически. Кстати, Меркель тож как-то ...ну, никак. Всё, больше не флужу.
И безвременно поседевшая шевелюра Обамы, и его импульсивные высказывания на грани фола, и последние шаги, направленные на обострение ситуации: всё говорит о крайней напряжённости ситуации. Нерв натянут до предела. +++++++++++++ Вангин внук всевидящий , ты же тренькал по поводу Обамы ,что тот вид на жительство у Путина согласовал - к деду, в Мухосранск ? )
"безвременно поседевшая шевелюра Обамы" Ну босявка дает. Те скока лет? Так то обаме 55 уже. Рогозин в 53 седой, Никифоров в 34. На четвертом десятке седина много у кого есть.
Всё, больше не флужу. +++++++++++++++ Воистину : признание смягчает степень наказания.
Еретик 7 января 2017 г. 13:52 "Не, что ни говори, а Путин просто обязан наградить Обаму медалью "За возвращение Крыма"." - А очередное звание присвоить?
Foxie зарегистрированный 7 января 2017 г. 14:20
Судя по всему, психологи и визажисты работают, но ситуация зашла так далеко, что даже их высокий уровень профессионализма не позволяет её компенсировать. Так-то, чувствуется (физиогномически), что Обама неплохой парень, и вроде пытался по началу что-то изменить к лучшему, но сломался, стал жертвой окружения, жертвой системы. Жаль, конечно, парня.
Повтора не будет, слишком очевидно. Foxie,они уже давно не стесняются ремейков.Вашингтонским лень включать изобретательность.Валят режимы во всем мире по одному сценарию.Заигравшись,от безнаказанности,распоясались.И теперь по барабану-Мозаимбик(любая страна на выбор) это,или Штаты.Тиран ли деспот-Садам с коробкой ядовитого стирального порошка под подушкой,или их соотечественник подкупленный за рубли злобной Москвой.Главное-завалить!Азартненька,аднака!
Дорогая редакция поправила, молодцы. Хотя, было весело. ))
Бося, а кто нам теперь с Калибром платит?
Думаю Кеннеди просто бабу чью то чпокнул.
БОСС, предлагаю перемирие, плохое про тебя уже давно не пишу.
Паша 7 января 2017 г. 14:48
Перемирие так перемирие. ))
Паша 7 января 2017 г. 14:43 Бося, а кто нам теперь с Калибром платит? +++++++++++++++ Паш , да сгорели мы с тобой - босе Трамп поручил быть его представителем в регионе , деда - в замы . Короче ,у меня то хоть со свечного заводика капает , а вот тебе с тремя детьми куда податься ?!
Тогда, плохо работают, да и уже не нужно. Просто, Босс, не так давно сравнивала в записи его выступления первого срока и второго - контраст...жуть! Гость, подождем, ванговать не буду, от бесов это, но мне ремейк не кажется, вернее - не хочу, чтобы он был, а право моё сознательное или нет - увидим.
Сдается мне, что Трамп, через пару месяцем как ОбамоЧмо в подъездах сцать начнет, и опять на работу возьмут. А пока проживем как нибудь, платили то вроде хорошо, даже на на дошик со спортзалом хватало.
Foxie, дело в том, что свой первый срок Барак Хусейнович работал с Дмитрием Анатольевичем, и он был полон надежд. А на втором сроке ему пришлось работать с Владимиром Владимировичем. И он, как говорится, почувствовал разницу.
БОСС и ЛИСА, не надо судить по нашей гибридной демократии. В США законы принимаются сенатом 2/3 голосов и утверждение президентом их не требуется. Так что кто там будем лицом Америки не важно, важно то, что это лицо будет подчинятся тому же сенату, а он на 1/3 меняется каждые 2 года.
Паша,наша демократия умерла по ходу пьесы с Обамой........