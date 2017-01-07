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Новости

Две фуры столкнулись на Каменской трассе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В сети появились видео ДТП с фурами на Каменской трассе

Подписчики группы Barnaul 22 выложили в сеть видео аварии, произошедшей на Каменской трассе в Алтайском крае.

На дороге столкнулись две фуры, одна из которых съехала в кювет. Пока никаких сведений о здоровье водителей получить не удалось, Amic.ru выясняет подробности случившегося.

 
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.01.2017 13:42
Никита

Амик, вы вообще скатились, ниже просто некуда... прежде чем новость стряпать - хоть видео то посмотрите и послушайте очевидцев.

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7.01.2017 14:54
- гость -

Водители-дальнобойщики Петербурга вышли на тропу войны с некоторыми решениями властей. В минувший четверг сразу несколько машин, за рулем которых сидели представители протестующих из Объединения перевозчиков России (ОПР), выехали на Центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД), где протаранили несколько шлагбаумов, установленных перед зонами оплаты. В результате проезд любого транспорта по трассе оказался заблокирован на несколько часов.

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