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Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США

, ИА "Амител"
Кибератаки, дискредитация и спонсирование: к чему еще, по мнению спецслужб США, прибегла Россия для победы Трампа

Фото: EADaily

Пока в России отмечали Рождество, в США рассекретили доклад, подготовленный ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США и касающийся прошедших в США выборов. В документе значится, что президент России Владимир Путин лично организовал кампанию, которая повлияла на политические процессы в стране и опорочила  кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом", — приводит в пример цитату из доклада "Лента.Ру".

Авторы доклада пытаются доказать, что власти России "отдавали явное предпочтение избранному президенту".

"Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон", — утверждают в американских спецслужбах.

Кроме того, в докладе указано, что российская разведка вроде бы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США как уровне штатов, так и на местном уровне. А для влияния российский лидер использовал СМИ и конкретно телеканал RT. Следуя документу, причастны российские спецслужбы и кибератакам на американские компьютерные системы, а конкретным виновником назвали Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Отмечены в тексте и американские политические деятели, а также организации, которые, по мнению авторов доклада, спонсировались Кремлем.

Читайте также в сюжете: Выборы президента США
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.01.2017 13:24
Массаж мозга

Неужели вова оказал медвежью услугу дональду? Так и до импичмента недалеко.

0  0
7.01.2017 13:34
Гонец из Пензы

А зачем моссаж,нашему чёрному другу и импичмент не нужен,и так дембель скор,комрад!

0  0
7.01.2017 13:38
Anarchy

Да можно тему закрывать, конгресс подтвердил , импичмент возможен только постфактум чего-то серьезного. Пока Трамп ещё сильно не накосячил))

0  0
7.01.2017 13:38
Массаж мозга

Фуганок, а зачем тебе башка если мозга нет? Чтобы есть в неё?

0  0
7.01.2017 13:42
Массаж мозга

Анархист, антитрамповские настроения довольно сильны. Посмотрим.

0  0
7.01.2017 13:48
Anarchy

Массаж, думаешь, возможныны митинги баррикады? Ну что ж, я , если честно, сильно не слежу за ситуацией. А законные методы есть, чтобы убрать после принятия конгрессом?

0  0
7.01.2017 13:50
Anarchy

Просто если уж не допускать Трампа, то простое непринятие конгрессом по "докладу" было бы самым простым решением. ИМХО

1  0
7.01.2017 14:01
ПлохойХорошийЗлой

Похоже разведчики, готовившие этот отчет, дорабатывают до конца месяца, и остаются без госпенсии )))

0  0
7.01.2017 14:12
Массаж мозга

Да я тож не особо слежу. Если кремль действительно пытался вмешаться в американскую кухню, будут последствия для кремля, а парни в кремле привычно перекладывают всё на россиян. Папа меньше пить не станет, мы будем меньше кушать.

0  0
7.01.2017 14:29
Anarchy

14-12 +

0  0
7.01.2017 14:43
- гость -

Массаж мозга 7 января 2017 г. 14:12

Может расскажешь, что мы сейчас кушаем американское, не считая их бутеры в придорожных забегаловках?

0  0
7.01.2017 14:53
- гость -

"Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта."

Все на автомате до 9 января и нельзя давать ссылки на картинки? Что нельзя было дать объявление об этом, если на самом деле редакция уважает комментаторов...

0  0
7.01.2017 15:35
BOSS2014

Значит так. Давайте попробуем разобраться.

Итак. Спецслужбы утверждают, что Кремль «повысил шансы» и продвинул Трампа в президенты. Что же им для этого было сделано и каким путём?

Он якобы очернил экс-госсекретаря Клинтон, купил избирательные комиссии от городских до комиссий штатов, купил американских политических и общественных деятелей, дезорганизовал кибератаками весь выборный процесс и, наконец, зазомбировал доверчивый американский лохторат с помощью RT. Таким образом, «подорвал веру общества в демократический процесс США».

Что из этого следует?

А следует, что:

а) избирательные комиссии в США продажны, б) политики и общественные деятели продажны, в) иностранный информационный канал может легко вмешаться во внутренние дела США и по своему усмотрению «очернить» любого кандидата, г) нормальных функционирующих систем кибербезопасности в США не существует д) юридических заслонов иностранному вмешательству во внутренние дела нет, е) дееспособных государственных органов, призванных обеспечивать национальную безопасность, нет.

Извините, но тогда возникает вопрос «А чем является сегодня США? Сверхдержавой или банановой республикой, во внутренние дела которой может легко вмешаться любая бензоколонка?».

Ответ на данный вопрос в своем докладе дали спецслужбы США.

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7.01.2017 15:36
- гость -

"У нас были утечки из административной власти, были утечки из законодательной власти, а также из исполнительной власти и законодательной власти, и я последовательно выступал против них, и хочу знать, у кого именно течет". (Чикаго, 30.09.2003).Дж.Буш мл. Это ж сколько с тех пор утекло?Или они по жизни "мокрушники"?

0  0
7.01.2017 15:36
BOSS2014

П.С. С кого должны спросить граждане США за такое положение дел, полагаю, говорить не нужно.

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7.01.2017 15:38
Массаж мозга

Я в принципе тоже за Путина,если он мне бабок отвалит .как мой чёрный хозяин!

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