В СМИ появилась информацию о том, что Хиллари Клинтон планирует побороться за пост мэра Нью-Йорка. Выборы на это духовность пройдут 7 ноября.
Как пишет "Лента. Ру", бросить вызов действующему мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио Клинтон призывают ее сторонники. Экс-кандидат в президенты США пока никак не комментирует данную информацию, а эксперты сомневаются в ее желании продолжить политическую карьеру, кроме того, ее участию в выборах мэра может помешать тот факт, что она проживает за преданными Нью-Йорка.
Комментарии
зря Билл Монику дрючил, надо было эту старую чушь пороть
Что-то на рождество большинство новостей про америку и прочее зарубежье. Про российские новости говорить нельзя или их просто нет?
Сидела бы дома, носки шерстяные вязала километрами, чо мешацца))
Духовность... Опять Т9? ))
Команда бабы Хили никак не может успокоиться. Не получилось захватить портфели федерального образца, будут захватывать портфели поменьше? Пожалели бы хоть бабульку. Она и так на бреющем заканчивала президентскую гонку, местами выпадая в осадок и терпя бедствие в прямом эфире. Негуманные люди.
Знаменитую Уолл-Стрит таки жалко отдавать республиканцам.
Почему негуманные? "по делам вашим воздастся вам" - так опозориться на выборах - это как призыв справедливости.
Вы там со планшета что ли новости пишете? Выключите автозамену с автокоррекцией!
Ту кока кольщику-всем гейропейсам,автоэрекция явно потебуеться,не? Или Пссаку надо в качестве домкрата вызывать?