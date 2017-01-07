Российские владельцы мобильных устройств на платформе iOS больше не могут загружать приложение социальной сети LinkedIn.
Как сообщает Life.ru, представители Apple рассказали, что предложение удалить приложение LinkedIn в России поступило в компанию около месяца назад, но от дальнейших комментариев отказались.
Напомним, что Роскомнадзор включил данную социальную сеть в реестр запрещённых ресурсов на основании решения Таганского районного суда Москвы, которое было вынесено 17 ноября 2016 года из-за нарушения прав субъектов персональных данных.
В Google Play приложение пока доступно, но, судя по тому, что компания солдате законы стран, в которых работает, тоже ненадолго.
Комментарии
но, судя по тому, что компания солдате законы стран,
Немтырь-талмач статью писал
15-04 Походу, сегодня массовое перепечатывание инфы со смартфона идёт, т9 лютует
Какое горе,то,как жить без не представляю!