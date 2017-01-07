Президент России Владимир Путин поздравил всех отмечающих Рождество россиян с праздником, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рождественские дни это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", — говорится в поздравлении президента.
Также глава государства отметил "огромную, поистине уникальную" роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении высоких нравственных и моральных ценностей и подчеркнул вклад РПЦ и христианских конфессий в образование, просвещение, благотворительность и в укрепление института семьи.
Рождество президент встретил в Великом Новгороде, где принял участие в литургии в Свято-Юрьевом монастыре. После чего, он встретился с новгородскими рыбаками и обсудил с ними рецепты приготовления ухи, а также поговорил об их улове в прошедшем году. Кроме того, глава государства пообещал, что 2017 год будет лучше, чем предыдущий.
Комментарии
Нравственные и моральные ценности? Это он так издевается?
подчеркнул вклад РПЦ и христианских конфессий в образование, просвещение, благотворительность и в укрепление института семьи.
смешно.
Президент в предновогоднем обращении призвал к благоустройству. Полагаю , рубанкообразным дровосекам пора благоустраивать сортиры , чистить коровники там,конюшни всякие. Чердаки проветривать и боярку перестать бодяжить стекломоем.
Калибр...какой же ты злой(
Ну, не знаю, не согласен с тем, что христианство способствовало просвещению. А как же Бруно? А ведь он пытался просветить.
Обещать не значит жениться.
- гость - 7 января 2017 г. 16:48 Калибр...какой же ты злой( +++++++++++++ У меня просто велосипеда нет - подарите.С моторчиком. ))
А нам поздравления Дулина не показывают, что бы не злить погибающих от снежных заносов аульцев ???
Казимир, дешевле, чем Харли Дэвидсон - даже не рассматривай ))
Anarchy 7 января 2017 г. 17:14 ++++++++++++++++ Так полагаю , это рубанкина работница из санатория " Ночи Феодосии" отписалась за своего работодателя. А у ней откуда деньги на спонсорскую помощь Харлеем ? Велосипед самый оптимальный вариант , да и на тот надо всем профсоюзом стекольщиков собирать,одна не потянет ,видишь же,Алекс - успокоилась. ))
CALIBR,не надо загрязнять окружающую среду моторчиками- самокатом обойдетесь
Да у них там стеклотарная мафия. Напротив Ночей Феодосии есть приемный пункт стеклотары "Зелёный человечек", - это их штаб. Поговаривают - некисло живут))
- гость - 7 января 2017 г. 17:38 CALIBR,не надо загрязнять окружающую среду моторчиками- самокатом обойдетесь ++++++++++++++ Эх,Варя,Варя - даже в святой праздник нет в вас ничего святого Анонимите по-прежнему. * впрочем от ваших сторонников и самоката не дождёшься. Вот деду я,к примеру,подарил бы тележку садовую на 200 кирпичей.От всей души.
Напротив Ночей Феодосии есть приемный пункт стеклотары "Зелёный человечек", - это их штаб. Поговаривают - некисло живут)) ++++++++++++ Похоже так,Анарх : рубанок нажрался стекломоя "Белые росы" и улетел в нирвану.
В 18-м перевыбры, по сему и приходится в очередной раз
вратьобещать. Так-то вофке уже не привыкать за 17 лет...
17-56 Казимир+++ он находится в своём ЕСТЕСТВЕННОМ состоянии :- D