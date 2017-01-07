Президент России Владимир Путин поздравил всех отмечающих Рождество россиян с праздником, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рождественские дни это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", — говорится в поздравлении президента.
Также глава государства отметил "огромную, поистине уникальную" роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении высоких нравственных и моральных ценностей и подчеркнул вклад РПЦ и христианских конфессий в образование, просвещение, благотворительность и в укрепление института семьи.
Рождество президент встретил в Великом Новгороде, где принял участие в литургии в Свято-Юрьевом монастыре. После чего, он встретился с новгородскими рыбаками и обсудил с ними рецепты приготовления ухи, а также поговорил об их улове в прошедшем году. Кроме того, глава государства пообещал, что 2017 год будет лучше, чем предыдущий.
Комментарии
Гейропесы,расслабтесь,вы все сняты с довольствия,всех верующих и сочуствоющех-с днюхой Христа!