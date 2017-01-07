Кассовые сборы российской киноленты "Викинг", которая вышла в прокат 29 декабря 2016 года, превысили 1 млрд рублей, что стало новым рекордом для отечественного кино, предыдущими лидерами были "Сталинград" и "Экипаж".
Как пишет ТАСС, ссылаясь на портал "Кинобизнес сегодня", по предварительным данным, лента заработал в пятницу 100 млн рублей, и общая сумма достигла 1052 млн рублей после девяти дней проката. Ещё около 200-210 миллионов рублей фильм должен собрать в субботу и воскресенье, а это значит, что по итогам второго уик-энда в его копилке будет уже 1,25-1,26 млрд рублей.
Миллиардный рубеж картина преодолела на девятый день проката. Напомним, что "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира.
Комментарии
фильм так себе!
После таких отзывов - только dvdrip ))
Ждём премьеру фильма "Варвары".
Тебе и Варвара сойдет по вечерам
Количество разочарованных растёт. Чем круче реклама, тем дерьмовее товар. Фильмы мигалкова тому пример.
Тебе и Варвара сойдет по вечерам +++++++++++++ Не тот вариант : здесь за неё дед "пасть порвёт,моргалы выколет" , а в "обезьяннике" - ЕНВ. )
русофобия столько набрала? врете
Не смотрел. Викинг - это чел идущий в вик (поход с целью грабежа) . Если про Владимира, то он не единожды ходил по европе и англии. А потом еще и славян резать начал
Послушал Клима Жукова в Разведопросе Гоблина по поводу "Викинга", расхотелось даже в инете смотреть.
Ещё полтора соберёт и окупится. Чуть-чуть осталось. А там может даже и доход принесёт.
наивные люди тратя свои деньги на кино, которое снято на их же деньги, которые выделяются и бюджета, а кино мягко сказано..., посмотрев рекламу, сразу ясно, не стоит тратить ни деньги ни драгоценное своё время, Люди будьте умнее, благоразумнее! Пусть это недокино проваливается с треском! и эти недоактёры тоже.
Хотелось бы посмотреть в кинотеатрах фильм.. "И на камнях растут деревья". А про эта да пускай, что хотят то и снимают, все равно им не победить Председателя, Большую семью, Родную кровь... и много. много других Советских фильмов.