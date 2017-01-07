На странице в Facebook бывшего замглавы администрации президента Украины Андря Портнова появилась запись телефонного разговора, в котором депутат Верховной рады Сергей Пашинский обсуждает захват власти в стране с лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном.
Как пишет Life.ru, диалог состоялся осенью 2014 года, когда последний занимал руководящую должность в Днепропетровской обладминистрации.
Пашинский назвал себя "другом президента" и предложил захватить власть и "руководить этой страной, чтоб она процветала", а его собеседник попросил не обсуждать такие вопросы по телефону.
"Мы захватим власть для президента", — говорит депутат, обещая расстрелы приближённым Порошенко.
Комментарии
Без хохляцких сказок даже в праздник ни как
Доказуху, что этот разговор был гоните. Сейчас китайцы и машины подделывают, хрен отличишь от оригинала, а уж аудиофайлов слепить любой сможет, кто умеет комп включать и софт качать. Более того, ни один придурок не сказал бы эти слова по телефону
Така тайна, така тайна... Там только ленивый переворот не планирует.
Журналист британской газеты The Times Максим Такер сообщил в своем микроблоге в Twitter, что представители телеканала "Россия 24" предложили ему принять участие в "пропагандистской операции" по обнародованию разговоров президента Украины Петра Порошенко.
В качестве доказательства Такер опубликовал на сервисе SoundCloud запись своего десятиминутного разговора с девушкой, которая представилась сотрудницей российского телеканала.
По ее словам, некие украинские журналисты располагают записями разговоров Порошенко общей продолжительностью в 17 часов и намерены передать их коллегам с "России 24". Однако для "сохранения репутации и безопасности" украинских журналистов передача должна произойти при посредничестве европейского журналиста. Именно роль посредника и предложила Такеру собеседница. Стоит отметить, что в процессе разговора девушка периодически общалась по-русски с неким Сергеем, которому переадресовывала вопросы Такера.
Девушка предложила Такеру согласовать место встречи с украинскими журналистами и представителями "России 24", в ходе которой он получил бы записи, а затем передал их российскому каналу, а факт передачи был бы зафиксирован на видео. По ее словам, встреча могла бы пройти в Москве, и канал готов оплатить Такеру расходы на дорогу. При этом сам Такер также получил бы возможность использовать записи по своему усмотрению.
На замечание Такера о том, что "Россия 24" имеет репутацию канала, занимающегося пропагандой, а предложение получить записи равнозначно предложению принять участие в пропагандистской операции, собеседница ответила, что проблема репутации касается канала "Россия 1", в то время как "Россия 24" является исключительно информационным каналом, и, по ее мнению, не занимается пропагандой.
В конце беседы Такер поинтересовался деталями и попросил назвать имена украинских журналистов, которые хотят передать записи, но собеседница сказала, что не может сообщить это по телефону и предложила встретиться в Лондоне для согласования деталей. В ответ журналист попросил прислать предложен
В ответ журналист попросил прислать предложения о времени и месте встречи.
Отметим, что в разговоре не прозвучало ни одной фамилии и неизвестно, действительно Такеру звонила представительница "России 24" или же речь идет о некоей попытке розыгрыша.
Пашинский это тот, который вывозил с Майдана снайперскую винтовку после отстрела т.н. "небесной сотни" и который после этого стал депутатом новой Рады? И который недавно получил по голове под Киевом от распоясавшегося быдла? Тогда понятно.