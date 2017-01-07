В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая обнаружили следы динозавров, живших более 145 млн лет назад. Как сообщают "РИА Новости", открытие было сделано на скалах в округе Бицзе.
Ученые предположили, что следы оставили четыре различных особи зауроподов — четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых, которые обитали в этом районе в Юрский период, закончившийся 145 миллионов лет назад. Кроме того, в районе, где обнаружены следы, много миллионов лет назад был водопой.
Следы имеют максимальную длину 30 сантиметров, из чего следует, что животные достигали в высоту до 6 метров.
Комментарии
всего 30 сантиметров, ну не очень-то и большая ножка была у зауроподов, интересно больше никаких еще следов своей жизнедеятельности они там не оставили