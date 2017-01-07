Владимир Путин рекомендовал Банку России снизить ставки по кредитам. Как пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Кремля, это нужно для сокращения дефицитов региональных бюджетов.
"Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение", — сообщается на сайте администрации президента.
Анализ банк должен подготовить до 1 ноября 2017 года. В это же время руководители высших исполнительных органов в регионах проведут инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, найти то, которое не используется, и вовлечь его в хозяйственны оборот. Имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов или неиспользуемое для решения социальных задач, будет приватизировано.
Долговую политику субъектов, по мнению главы государства, необходимо сформировать до утверждения бюджетов на очередной финансовый год.
Комментарии
Ну вот тебе и Юрьев день, худшие ожидание фёдоровцев оправдались : президент получил первое указание от Трампа , который разрешил ему воздействовать на ЦБ России ,работающий на ФРС США и мировых буржуев в целом. * М , я в правильном направлении мыслю ?
После снижения темпов инфляции и стабилизации курса рубля решение о снижении процентных ставок по кредитам напрашивалось само собой. Это позволит в достаточной мере сбалансировать бюджетную политику на ближайшую перспективу.
BOSS2014 зарегистрированный 7 января 2017 г. 18:17 больше годабольше 1000 сообщенийАктивист После снижения темпов инфляции и стабилизации курса рубля решение о снижении процентных ставок по кредитам напрашивалось само собой
А не высокая ставка по кредиту раскручивает инфляцию?
Просто поражают предложения от сбера, который шлют на почтовый ящик взять кредит по 22% годовых. В то время как ключевая ставка 10%.
Новость ни о чём... Ну порекомендовал, ну и чо? Счас все банки ломанутся снижать... Господа пикейные жилеты... очки то розовые снимите
Снизить на сколько? Очередной "майский указ"