Нардеп Украины Надежда Савченко высказалась за необходимость обнародования списков военнопленных и пропавших без вести в Донбассе, пишет "Коммерсант".
"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время",— сообщила в своем Facebook Надежда Савченко.
Как пишет издание, заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что возвратить контроль Украины над Донбассом планируется к середине 2018 года.
Комментарии
Интересно, как бывшему полковнику спится по ночам?
Давно пора, как это предусмотрено Минскими соглашениями, произвести обмен пленных по формуле "всех на всех". Затем должна быть проведена конституционная реформа, контроль над границей и т.д.
Но почему-то весь этот чётко определённый алгоритм действий тормозится киевским режимом. С какой целью - совершенно непонятно, ибо вместо политического урегулирования они скоро получат полный крах экономики и коллапс государственности.
Прекрасная инициатива,симпотичная женщина!