Внезапные сильные морозы пришли не только в Польшу, где от холода за двое суток погибло 10 человек. Это коснулось и Москвы. По сообщению Life.ru, на улицах столицы из-за резкого похолодания пострадали 60 человек.
Так, обморожение конечностей и лица получили 48 человек, в том числе четверо детей, среди которых пятимесячный мальчик. А восемь человек доставлены в больницы с различными травмами из-за переохлаждения или падения на лед.
Комментарии
среди жертв есть дети!!!
КЭП месяца, давайте такой приз вручать? есть кандидат...
В Москве давно забыли, что в России живут, где морозы бывают.
Москва давно не Россия.
И Париж не Франция, и Лондон не Великобритания. )