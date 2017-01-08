Воскресенье, 8 Январь, 11:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-4°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги?

, ИА "Амител"
Слишком много снега: на каких улицах краевой столицы ни проехать ни пройти?

На январских каникулах коммунальные службы города вряд ли смогли отдохнуть. За несколько дней нового 2017-го года выпало не мало осадков. Передвигаться по некоторым улицам города было очень проблематично. Барнаульцы на своих страницах в соцсетях неоднократно жаловались на то, что рядом с их домом ни проехать ни пройти.

Одна из самых проблемных дорог — на улице Ломоносова. После снегопада там регулярно собирались пробки. Снег мешал машинам преодолеть неприятный участок дороги: пересечение Ломоносова и Змеиногорского тракта. В настоящее время дорога почищена, но ситуацию это не сильно спасает.

"Дорога даже в летнее время неудобная. Машинам сложно проехать. Сейчас на Ломоносова только одна полоса и автомобили не могут разъехаться. Однако хуже всего приходится пешеходам, людям просто негде идти. Или по проезжей части, либо лезть в сугроб. Тротуаров нет, скользко. Ужас просто", — жалуются жители улицы.

Жильцы улицы 6-ая Нагорная жалуются на состояние дорог рядом с домами.

"Я который день звоню в нашу управляющую компанию и спрашиваю, когда же к нам приедет трактор? А мне который день отвечают, что, мол, ждите, заявок много. И до вашего дома дойдет очередь. А у нас рядом с домом ужас просто! Машины буксуют, не могут выехать из двора, негде парковаться. А после практически плюсовой температуры все замерзло, даже идти страшно!", — рассказывает жительница Барнаула Анна.

То, что в городе явно не простая ситуация, рассказывают и таксисты. Они отмечают, что страшно принимать заявки из частного сектора.

"В нагорной части Барнаула практически нет улиц, где была бы нормальная дорога. На Гвардейской так вообще не проехать. Недавно взял заявку, чуть без машины не остался. Похожая ситуация и в центре краевой столицы. Во многих дворах не почищена проезжая часть. Например на улице Молодежная. На Деповской, на Социалистическом, Короленко", — рассказал таксист Дмитрий.

Также сложная ситуация на улицах Телефонная, С-Западная, Георгия Исакова, Присягино, Тачалова, Интернациональная, переулок Малый Прудской, Малахова.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

8.01.2017 08:37
- гость -

Ну а в Пенатах то хоть почистили?

0  0
8.01.2017 08:38
гость

Чкалова 57, совсем двор не чистится. Ноги сломаешь. За что мы платим деньги такие? А где Дугин? Такого безобразия ни при одном мэре не было. Идешь в Ленту, даже на остановке Нового рынка не могут прочистить, а уж Лента, такие деньги гребет, могли бы всю площадку очистить. Все чиновники , наверное, по заграничным морям отдыхают? Или им их коттеджи почистили?!

0  0
8.01.2017 08:40
- гость -

Пешеходные переходы около дк химиков ни разу не чистились с начала зимы.

0  0
8.01.2017 08:50
- гость -

Стыд то какой! Правописание частицы "НЕ" - это тоже Т9? Иностранцы пишут?

0  0
8.01.2017 09:13
- гость -

Барнаульцы, да вы зажрались. Смотрю у вас там хоть как то чистят. Вы в сёла ради интереса съездите (на лыжах). Машина пройдет только админиСрации и её головке.

0  0
8.01.2017 09:19
- гость -

В селах по-другому в такую погоду никогда и не было. Там за час всё переметает. Смысл чистить?

0  0
8.01.2017 09:19
- гость -

Не наговаривайте на ленту. Мне ещё с 1 января оттуда звонили трактора просили. Все трактористы по деревням разьехались и пили водку. Пока вас тут заметало. Вот такая горькая правда.

0  0
8.01.2017 09:22
Stroller

Вы о чем говорите, на змеиногорском тракте в некоторых местах осталось две полосы из четырех. О каком частном секторе речь, если не могут почистить одну из главных городских магистралей!

0  0
8.01.2017 09:32
- гость -

Этож скока Мы уже в этом годе снега вывезли, и скока Нам ещё предстоит-уму нерастяжымо!

0  0
8.01.2017 09:32
- гость -

Зато там трамвайчики ходят через каждые 10 минут.

0  0
8.01.2017 09:41
- гость -

Готов единолично собственной лопатой дённо и нощьно чистить дорогу от "голубого дома, до Канатного 81.Там же между сосёнками очищу полянку, и своей пешнёй выдолблю канаву.П.С. Стреляю метко-зелёнка есть.Пульки из бюджета, с родственников за них(пульки)-в бюджет.

0  0
8.01.2017 09:44
- гость -

8.01.2017 08:37 - гость -

Ну а в Пенатах то хоть почистили? -

Прикинь, всего два раза чистили за все выходные! Дорога, прямо скажу, не идеальная. Вчера скинулись всеми жителями поселка на трактор. Сегодня к обеду все должно быть уже в ажуре!

0  0
8.01.2017 09:54
- гость -

По сути нигде не чистят. Управляющие компании только деньги собирают. Про городские тротуары можно даже не писать.

0  0
8.01.2017 09:54
9:44

Владимир Палыч Чернов -не?

0  0
8.01.2017 10:04
- гость -

Зато скока денег спишут! Это ж золотое дно. Никакой проверке не поддается.

0  0
8.01.2017 10:06
- гость -

Блин, у меня подруга с ребенком в районе Первомайки на САНКАХ застряли!!! На, с*ка, санках!!!

0  0
8.01.2017 10:09
- гость -

Дулин уже у мексиканской границе ( с вашими платежами за ЖКХ) Даже с Рождеством аул не успел поздравить

0  0
8.01.2017 10:12
Андрей

Снег нужно убирать, а не чистить. Мы с вами северная страна и до сих пор не понимаем таких простых вещей. Что у нас для этого сделано? ничего. в нашем городе необходимо иметь: - 5-6 пунктов по переработке снега (это совсем небольшие ангары, где снег превращают в воду) и не надо через весь город возить на камазах в поля. - дороги убирать только в ночное время (меньше загруженность, за счет этого большая эффективность) - дворы и тротуары днем - каждое жко имеет график уборки придомовой территории, например вт, пт (с 9 - 13 часов) и в это время во дворе не должно быть не одной машины мешающей уборки (иначе эвакуатор или шраф)

вот самые примитивные меры по борьбе со снегом, которые необходимо внедрять в нашу повседневную жизнь. А сейчас: снег вывозим за пределы города в дневное время суток (огромные затраты и временные и финансовые), в кварталах просто сгребаем в огромные кучи, по весне все это начинает таить, получаем грязь, но это пол беды, основная беды это дорожное покрытие (тротуары) они в короткое время приходят в негодность.

0  0
8.01.2017 10:15
гость

зато Карлин 1-ое место в рейтинге по ЖКХ. Наверное, в Москве, в своем домишке?!

0  0
8.01.2017 10:22
- гость -

Народу видно нравится что снег не чистят. Не зря же Карлина губернатором выбрали.

0  0
8.01.2017 10:22
гость

гостю 10.00. А что с дугиным. Где он?

0  0
8.01.2017 10:25
Еж

8.01.2017 10:12 Андрей Ну нифига вы тут понаписали... А солярку тогда как списывать тоннами? А запчасти как списывать? А на ремонт испорченных дорог зимой денег как выбивать? А "медаля" получать за "героизм проявленный при уборке города от снега"? Вы тут завязывайте со своей "рацухой"! Вот сейчас начнут денег выбивать "типа снегамногонадовозить" и ведь дадут! И ведь отчитаются что вывезли 100500 тысяч тонн!

0  0
8.01.2017 10:29
- гость -

Андрей 8 января 2017 г. 10:12

И куда девать грязную воду с ангаров, особенно в мороз градусов -25-30 ? Деятель

0  0
8.01.2017 10:29
Гость

8.01.2017 10:22 гость

гостю 10.00. А что с дугиным. Где он?

ой отстаньте от человека, он на каникулах. На Сахарова с горки катается, на лестницу на ВДНХ ходит и на лыжне здоровья сертификаты от Мария-ра выигрывает. Отдыхает он.

0  0
8.01.2017 10:32
Отдыхает он.

А заслужил? Пусть лопату в руки берет! Не может организовать уборку снега - пусть занимается этим сам.

0  0
8.01.2017 10:33
гость

гостю 10-29. Дугин клялся по 26 часов в сутки работать, в день назначения.

0  0
8.01.2017 10:33
- гость -

Хомячков слегка присыпало в Сибири Это аут!

0  0
8.01.2017 10:42
- гость -

На январских каникулах коммунальные службы города вряд ли смогли отдохнуть. За несколько дней нового 2017-го года выпало не мало осадков.

Это стёб, издевательство или что? До 5 числа они именно - отдыхали! Дороги довели до состояния мерзлой колеи! 5-го числа прошел грейдер, завалил всю парковку так, что некоторые автомобили просто не смогли тронуться с места! Дугин - такой же "управленец", как и все остальные. Синьор помидор, блин!

0  0
8.01.2017 10:43
- гость -

А зачем для жителей Барнаула что-то чистить? Даже если ничего не чистить, то они будут сидеть ровно и продолжать платить налоги и коммунальные платежи.

0  0
8.01.2017 10:43
гость

Дворник за 4000 плюс уборщица за 4000 - не смешите! И кто придумал в законе дорогу чистить зимой до твердого покрытия и сосульки с крыши убирать, а дворник один на три дома

0  0
8.01.2017 10:46
- гость -

10:43 за те деньги которые с нас собирают можно 10 дворников по 4000 нанять и ещё столько же на трактористов останется.

0  0
8.01.2017 10:48
гость

мне непонятно, куда идут такие деньжища за жкх, дворники постоянно плачут, что им платят копейки и то с большой задержкой. Какие-то текущие нужды, капитальный ремонт и прочее. У нас в доме 100лет уже ничего не делается. а мы платим

0  0
8.01.2017 10:52
гость

А для кого тогда праздники придумали? Дворники, трактористы, та же администрация - не люди что ли? Тогда надо праздники сокращать.

0  0
8.01.2017 10:54
гость

И дворник промышленный альпинист с лицензией?. Дугин пусть по крышам один раз слазит - там реально можно упасть.

0  0
8.01.2017 10:55
- гость -

10:52, а врачи, полиция и пожарная служба, что не люди? Давайте всей страной бухать!

0  0
8.01.2017 10:55
- гость -

Странные вы, а на какие шиши чиновники будут мотаться на каникулах за границу, если будут работать честно? На свои, что ли? Вот и брешут, что по 5 000 т ежедневно вывозят. Так это все вышестоящие воры знают, им тоже перепадает. Телевизоры есть у всех, показывают каждый день эти безобразия, толку нет, потому что это чиновничий сговор снизу доверху. А Дугин чем от других отличается? Такой же, тяжелее бумажек ничего в жизни не поднимал.

0  0
8.01.2017 11:04
гость

8.01.2017 10:55 - гость Существует список профессий и должностей, согласно которому данная категория людей работает в праздники(правильно, пожарники, полиция и т.д.) - ни дворники, ни чиновники, ни администрация, ни учителя, и ещё мноооооого кого туда не входят.

0  0
8.01.2017 11:04
гость

Зарплата дворника, уборщицы, управляющей компании, домкомов берется из графы - текущее содержание. Допустим 10 руб с метра жилплощади. В моське урюки и за 40000 не работают

0  0
8.01.2017 11:26
- гость -

Папанинцев121, 119 проезд к школе 122 и гимназии 22 вообще не чистят.

0  0
8.01.2017 11:31
- гость -

Интересно с администрации это кто нибудь читает? Какие нибудь выводы делают? Или Васька слушает,да ест?

0  0
8.01.2017 11:31
Ворошыловский стрелок

Куплю дизтопливо))))))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:21
Снега будет много: в Алтайском крае ожидаются метели и потепление 1
10:56
Куда пойти работать: у кого вырастут зарплаты в 2017 году? 2
10:42
Сделайте организму подарок, или Основные правила разгрузочных дней 1
10:17
Чугун, литье, архитектура земли: как будет выглядеть набережная Барнаула? 1
09:54
Фильм "Викинг" установил рекорд в российском прокате по кассовым сборам 1
09:38
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 8
09:19
Бузова, Шейк, Волочкова и другие: как встречали Новый год знаменитости? 2
08:52
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 14
08:33
Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги? 41
08:02
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год? 0
07:46
Я понятия не имею, какой у меня IQ: лучшие фразы гения Стивена Хокинга 0
06:44
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 0
21:31
60 человек в Москве пострадали из-за переохлаждения 8
20:20
10 человек погибли в Польше из-за внезапных сильных морозов 0
19:12
70 человек эвакуировали из московской гостиницы после сообщения о бомбе 0
18:17
Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе 2
17:57
Владимир Путин порекомендовал банку РФ снизить ставки по кредитам 22
17:35
Следы динозавров возрастом более 145 млн лет обнаружили на юго-западе Китая 1
16:57
Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети 8
16:10
Кассовые сборы картины "Викинг" превысили 1 млрд рублей 12
15:18
Как Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и что пообещал? 16
14:52
Приложение LinkedIn больше не доступно российским пользователям App Store 2
14:10
Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка 9
13:18
Можно ли работать и ходить в баню на Рождество? 2
13:09
Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США 16
12:42
Две фуры столкнулись на Каменской трассе в Алтайском крае 1
12:12
Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину 56
11:40
Торжественно и таинственно: смотрим, как барнаульцы встретили Рождество
Как барнаульцы отметили один из главных православных праздников?
11:20
Что нового будет в дизайне операционной системы Windows 10? 21
11:15
Строим по-умному: прокачай мозги с новой игрой на Amic.ru 0
10:55
Как предотвратить отравление угарным газом? 0
10:15
Каким ты был: фотоистория о том, как изменился Барнаул 8
09:51
ООН будет бороться с сексуальной эксплуатацией со стороны миротворцев 10
09:14
Мишель Обама рассказала, что такое быть первой леди 5
08:52
Когда мы выходим на работу после январских каникул? 6
08:15
Человек с удостоверением военного устроил стрельбу в аэропорту Флориды 0
07:50
Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США 11
07:09
Второй дом: что хранят с в своих гримерках артисты театра драмы? 1
06:40
Как празднуют Рождество православные христиане? 14
06:06
Предпоследний день новогодних каникул в Алтайском крае будет прохладным 0
22:23
AliExpress временно приостановил доставку в Россию по одному из направлений 5
21:42
Вегетарианство может привести к уменьшению массы мозга - ученые 3
20:47
Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар 0
19:33
"Коммунисты России" предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем 91
18:59
Настоятельницу убили в православном монастыре в Белоруссии 0
18:26
Тысячи пластиковых яиц с игрушками вынесло на берег в Германии. Видео 0
17:42
Это не алкоголь: названа новая версия причины смерти четырех красноярцев 2
17:01
Следствие возбудило уголовное дело по серьезному ДТП в Алтайском крае 0
16:32
Похолодание до минус 26 придет в Алтайский край в рождественскую ночь 0
16:14
Российские врачи проконсультировали пострадавших в ДТП на алтайской трассе 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.