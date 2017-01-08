На январских каникулах коммунальные службы города вряд ли смогли отдохнуть. За несколько дней нового 2017-го года выпало не мало осадков. Передвигаться по некоторым улицам города было очень проблематично. Барнаульцы на своих страницах в соцсетях неоднократно жаловались на то, что рядом с их домом ни проехать ни пройти.
Одна из самых проблемных дорог — на улице Ломоносова. После снегопада там регулярно собирались пробки. Снег мешал машинам преодолеть неприятный участок дороги: пересечение Ломоносова и Змеиногорского тракта. В настоящее время дорога почищена, но ситуацию это не сильно спасает.
"Дорога даже в летнее время неудобная. Машинам сложно проехать. Сейчас на Ломоносова только одна полоса и автомобили не могут разъехаться. Однако хуже всего приходится пешеходам, людям просто негде идти. Или по проезжей части, либо лезть в сугроб. Тротуаров нет, скользко. Ужас просто", — жалуются жители улицы.
Жильцы улицы 6-ая Нагорная жалуются на состояние дорог рядом с домами.
"Я который день звоню в нашу управляющую компанию и спрашиваю, когда же к нам приедет трактор? А мне который день отвечают, что, мол, ждите, заявок много. И до вашего дома дойдет очередь. А у нас рядом с домом ужас просто! Машины буксуют, не могут выехать из двора, негде парковаться. А после практически плюсовой температуры все замерзло, даже идти страшно!", — рассказывает жительница Барнаула Анна.
То, что в городе явно не простая ситуация, рассказывают и таксисты. Они отмечают, что страшно принимать заявки из частного сектора.
"В нагорной части Барнаула практически нет улиц, где была бы нормальная дорога. На Гвардейской так вообще не проехать. Недавно взял заявку, чуть без машины не остался. Похожая ситуация и в центре краевой столицы. Во многих дворах не почищена проезжая часть. Например на улице Молодежная. На Деповской, на Социалистическом, Короленко", — рассказал таксист Дмитрий.
Также сложная ситуация на улицах Телефонная, С-Западная, Георгия Исакова, Присягино, Тачалова, Интернациональная, переулок Малый Прудской, Малахова.
Комментарии
Ну а в Пенатах то хоть почистили?
Чкалова 57, совсем двор не чистится. Ноги сломаешь. За что мы платим деньги такие? А где Дугин? Такого безобразия ни при одном мэре не было. Идешь в Ленту, даже на остановке Нового рынка не могут прочистить, а уж Лента, такие деньги гребет, могли бы всю площадку очистить. Все чиновники , наверное, по заграничным морям отдыхают? Или им их коттеджи почистили?!
Пешеходные переходы около дк химиков ни разу не чистились с начала зимы.
Стыд то какой! Правописание частицы "НЕ" - это тоже Т9? Иностранцы пишут?
Барнаульцы, да вы зажрались. Смотрю у вас там хоть как то чистят. Вы в сёла ради интереса съездите (на лыжах). Машина пройдет только админиСрации и её головке.
В селах по-другому в такую погоду никогда и не было. Там за час всё переметает. Смысл чистить?
Не наговаривайте на ленту. Мне ещё с 1 января оттуда звонили трактора просили. Все трактористы по деревням разьехались и пили водку. Пока вас тут заметало. Вот такая горькая правда.
Вы о чем говорите, на змеиногорском тракте в некоторых местах осталось две полосы из четырех. О каком частном секторе речь, если не могут почистить одну из главных городских магистралей!
Этож скока Мы уже в этом годе снега вывезли, и скока Нам ещё предстоит-уму нерастяжымо!
Зато там трамвайчики ходят через каждые 10 минут.
Готов единолично собственной лопатой дённо и нощьно чистить дорогу от "голубого дома, до Канатного 81.Там же между сосёнками очищу полянку, и своей пешнёй выдолблю канаву.П.С. Стреляю метко-зелёнка есть.Пульки из бюджета, с родственников за них(пульки)-в бюджет.
8.01.2017 08:37 - гость -
Ну а в Пенатах то хоть почистили? -
Прикинь, всего два раза чистили за все выходные! Дорога, прямо скажу, не идеальная. Вчера скинулись всеми жителями поселка на трактор. Сегодня к обеду все должно быть уже в ажуре!
По сути нигде не чистят. Управляющие компании только деньги собирают. Про городские тротуары можно даже не писать.
Владимир Палыч Чернов -не?
Зато скока денег спишут! Это ж золотое дно. Никакой проверке не поддается.
Блин, у меня подруга с ребенком в районе Первомайки на САНКАХ застряли!!! На, с*ка, санках!!!
Дулин уже у мексиканской границе ( с вашими платежами за ЖКХ) Даже с Рождеством аул не успел поздравить
Снег нужно убирать, а не чистить. Мы с вами северная страна и до сих пор не понимаем таких простых вещей. Что у нас для этого сделано? ничего. в нашем городе необходимо иметь: - 5-6 пунктов по переработке снега (это совсем небольшие ангары, где снег превращают в воду) и не надо через весь город возить на камазах в поля. - дороги убирать только в ночное время (меньше загруженность, за счет этого большая эффективность) - дворы и тротуары днем - каждое жко имеет график уборки придомовой территории, например вт, пт (с 9 - 13 часов) и в это время во дворе не должно быть не одной машины мешающей уборки (иначе эвакуатор или шраф)
вот самые примитивные меры по борьбе со снегом, которые необходимо внедрять в нашу повседневную жизнь. А сейчас: снег вывозим за пределы города в дневное время суток (огромные затраты и временные и финансовые), в кварталах просто сгребаем в огромные кучи, по весне все это начинает таить, получаем грязь, но это пол беды, основная беды это дорожное покрытие (тротуары) они в короткое время приходят в негодность.
зато Карлин 1-ое место в рейтинге по ЖКХ. Наверное, в Москве, в своем домишке?!
Народу видно нравится что снег не чистят. Не зря же Карлина губернатором выбрали.
гостю 10.00. А что с дугиным. Где он?
8.01.2017 10:12 Андрей Ну нифига вы тут понаписали... А солярку тогда как списывать тоннами? А запчасти как списывать? А на ремонт испорченных дорог зимой денег как выбивать? А "медаля" получать за "героизм проявленный при уборке города от снега"? Вы тут завязывайте со своей "рацухой"! Вот сейчас начнут денег выбивать "типа снегамногонадовозить" и ведь дадут! И ведь отчитаются что вывезли 100500 тысяч тонн!
Андрей 8 января 2017 г. 10:12
И куда девать грязную воду с ангаров, особенно в мороз градусов -25-30 ? Деятель
8.01.2017 10:22 гость
гостю 10.00. А что с дугиным. Где он?
ой отстаньте от человека, он на каникулах. На Сахарова с горки катается, на лестницу на ВДНХ ходит и на лыжне здоровья сертификаты от Мария-ра выигрывает. Отдыхает он.
А заслужил? Пусть лопату в руки берет! Не может организовать уборку снега - пусть занимается этим сам.
гостю 10-29. Дугин клялся по 26 часов в сутки работать, в день назначения.
Хомячков слегка присыпало в Сибири Это аут!
На январских каникулах коммунальные службы города вряд ли смогли отдохнуть. За несколько дней нового 2017-го года выпало не мало осадков.
Это стёб, издевательство или что? До 5 числа они именно - отдыхали! Дороги довели до состояния мерзлой колеи! 5-го числа прошел грейдер, завалил всю парковку так, что некоторые автомобили просто не смогли тронуться с места! Дугин - такой же "управленец", как и все остальные. Синьор помидор, блин!
А зачем для жителей Барнаула что-то чистить? Даже если ничего не чистить, то они будут сидеть ровно и продолжать платить налоги и коммунальные платежи.
Дворник за 4000 плюс уборщица за 4000 - не смешите! И кто придумал в законе дорогу чистить зимой до твердого покрытия и сосульки с крыши убирать, а дворник один на три дома
10:43 за те деньги которые с нас собирают можно 10 дворников по 4000 нанять и ещё столько же на трактористов останется.
мне непонятно, куда идут такие деньжища за жкх, дворники постоянно плачут, что им платят копейки и то с большой задержкой. Какие-то текущие нужды, капитальный ремонт и прочее. У нас в доме 100лет уже ничего не делается. а мы платим
А для кого тогда праздники придумали? Дворники, трактористы, та же администрация - не люди что ли? Тогда надо праздники сокращать.
И дворник промышленный альпинист с лицензией?. Дугин пусть по крышам один раз слазит - там реально можно упасть.
10:52, а врачи, полиция и пожарная служба, что не люди? Давайте всей страной бухать!
Странные вы, а на какие шиши чиновники будут мотаться на каникулах за границу, если будут работать честно? На свои, что ли? Вот и брешут, что по 5 000 т ежедневно вывозят. Так это все вышестоящие воры знают, им тоже перепадает. Телевизоры есть у всех, показывают каждый день эти безобразия, толку нет, потому что это чиновничий сговор снизу доверху. А Дугин чем от других отличается? Такой же, тяжелее бумажек ничего в жизни не поднимал.
8.01.2017 10:55 - гость Существует список профессий и должностей, согласно которому данная категория людей работает в праздники(правильно, пожарники, полиция и т.д.) - ни дворники, ни чиновники, ни администрация, ни учителя, и ещё мноооооого кого туда не входят.
Зарплата дворника, уборщицы, управляющей компании, домкомов берется из графы - текущее содержание. Допустим 10 руб с метра жилплощади. В моське урюки и за 40000 не работают
Папанинцев121, 119 проезд к школе 122 и гимназии 22 вообще не чистят.
Интересно с администрации это кто нибудь читает? Какие нибудь выводы делают? Или Васька слушает,да ест?
Куплю дизтопливо))))))