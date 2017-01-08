Новый год — это один из самых долгожданных праздников. И пусть торжественные салюты уже отгремели, на смену салатам "Оливье" и Селедке под шубой пришли обычные борщи и котлеты, но воспоминания о главной ночи еще долго будут с нами. Быстро забыть о том, как страна встречала 2017-ый год не позволят и социальные сети. Многие щедро делились новогодними фотографиями в инстаграме. В том числе и звезды российского шоу-бизнеса.
Ольга Бузова встречала Новый год в кругу родных и близких. "Новый год в кругу самых близких и родных. Давно я не отмечала Н.г в Москве...спасибо, что вы у меня есть", — написала Бузова на своей странице в социальной сети.
Ксения Собчак и Максим Виторган, которые недавно стали молодыми родителями, также встречали Новый год в Москве. Кстати, Собчак в новогодние каникулы практически не отдыхала. Буквально через пару дней Ксения уже вышла на работу.
Модель Ирина Шейк не указала, где она встречала Новый год. Но судя по пейзажам, опубликованным в инстаграме, модель праздновала явно не в России.
Балерина Анастасия Волочкова хоть и встретила новый год в Москве, но буквально через пару дней улетела на Мальдивы. "Невероятные ощущения! А ведь еще вчера я была в ледяной купели", — написала Волочкова в инстаграме.
Телеведущая Лера Кудрявцева также предпочла встретить Новый год в России, а потом улететь на отдых. Для каникул Кудрявцева выбрала Майями. О том, что Лера довольна своим выбором, говорит и подпись к фото: "В гармонии с собой...".
Дмитрий Билан встретил Новый год со своими друзьями. А уже буквально через пару дней отдых у певца закончился и Билан вернулся на съемочную площадку.
Комментарии
баба у Билана в хлам на фото
"Но судя по пейзажам, опубликованным в инстаграме, модель праздновала явно не в России."
Ага, и торт явно не российский и гипсокартон