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Фильм "Викинг" установил рекорд в российском прокате по кассовым сборам

, ИА "Амител"
Исторический фильм "Викинг" установил новый рекорд для отечественного кино

За первые девять дней проката фильм "Викинг" собрал более миллиарда рублей, сообщает издание "Кинобизнес сегодня". Таким образом лента о князе Владимире и крещении Руси установила новый рекорд по просмотрам.

Специалисты говорят, что уже после второго уикенда касса фильма увеличится до 1,25 миллиарда.

Пальму первенства "Викингу" уступила картина Федора Бондарчука "Сталинград". Лента собрала миллиард рулей за 11 дней. А до этого лидерами были фильмы "Вий" и "Экипаж". Понадобилось 12 дней, чтобы собрать более миллиарда рублей.

Фильм "Викинг" снял режиссер Андрей Кравчук. Продюсерами фильма выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Главную роль в картине исполнил Данила Козловский.


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Комментарии

8.01.2017 10:26
- гость -

Что это так рекламирует откровенную чушь? Или эти деньги не пахнут?

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