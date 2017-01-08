Согласно данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob, в прошлом 2016 году работодатели не баловали персонал. Только 13 процентов компаний готовы были повышать заработную плату. Однако компании активно пытались оптимизировать издержки. Важно, что стало меньше тех работодателей, кто делал это за счет увольнения сотрудников.
По данным Deloitte, 66 процентов компаний не проводили сокращений в 2016 году или ограничились сокращением менее чем 5 процентов сотрудников. Еще в 2015 году доля таких компаний равнялась 59 процентам.
Для некоторых специалистов 2017 год станет удачным в плане повышения зарплаты. Это касается сотрудников IT-сферы. Там сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следовательно оклады в этой отрасли продолжат расти.
"Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data", — пишет РГ.
Также есть хорошая тенденция в сфере продаж: работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов. "В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению", — считают в Superjob.ru.
Специалисты HR-сферы делают ставку на отсутствие серьезных экономических потрясений в 2017 году. При таком раскладе можно будет надеяться на серьезное восстановление рынка труда. Если прогноз оправдается, то объем спроса на персонал в 2017 году вырастет. И число компаний, планирующих расширение штата, превысит в 2017 году число компаний, собирающихся проводить сокращения.
Кроме того в 2017 году будет актуальна такая тенденция: увеличится число компаний, которые используют найм временного персонала. Количество вакансий для временного персонала вырастет на 20-30 процентов в течение 2017 года.
Еще одна положительная тенденция нового 2017 года: ожидается рост компаний, готовых предоставить своим сотрудникам возможность работать удаленно часть времени — 1-2 дня в неделю.
Эксперты прогнозируют на 2017 год возвращение индексации заработных плат в большинство компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции.
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А учителям и шахтёрам фигу.
Сказки Братьев Грим