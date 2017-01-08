Воскресенье, 8 Январь, 11:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-4°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Куда пойти работать: у кого вырастут зарплаты в 2017 году?

, ИА "Амител"
Аналитики предрекают самый большой рост сотрудникам высокотехнологичных специальностей

Согласно данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob, в прошлом 2016 году работодатели не баловали персонал. Только 13 процентов компаний готовы были повышать заработную плату. Однако компании активно пытались оптимизировать издержки. Важно, что стало меньше тех работодателей, кто делал это за счет увольнения сотрудников.

По данным Deloitte, 66 процентов компаний не проводили сокращений в 2016 году или ограничились сокращением менее чем 5 процентов сотрудников. Еще в 2015 году доля таких компаний равнялась 59 процентам.

Для некоторых специалистов 2017 год станет удачным в плане повышения зарплаты. Это касается сотрудников IT-сферы. Там сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следовательно оклады в этой отрасли продолжат расти.

"Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data", — пишет РГ.

Также есть хорошая тенденция в сфере продаж: работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов. "В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению", — считают в Superjob.ru.

Специалисты HR-сферы делают ставку на отсутствие серьезных экономических потрясений в 2017 году. При таком раскладе можно будет надеяться на серьезное восстановление рынка труда. Если прогноз оправдается, то объем спроса на персонал в 2017 году вырастет. И число компаний, планирующих расширение штата, превысит в 2017 году число компаний, собирающихся проводить сокращения.

Кроме того в 2017 году будет актуальна такая тенденция: увеличится число компаний, которые используют найм временного персонала. Количество вакансий для временного персонала вырастет на 20-30 процентов в течение 2017 года.

Еще одна положительная тенденция нового 2017 года: ожидается рост компаний, готовых предоставить своим сотрудникам возможность работать удаленно часть времени — 1-2 дня в неделю.

Эксперты прогнозируют на 2017 год возвращение индексации заработных плат в большинство компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

8.01.2017 11:02
- гость -

А учителям и шахтёрам фигу.

0  0
8.01.2017 11:22
Дятел

Сказки Братьев Грим

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:21
Снега будет много: в Алтайском крае ожидаются метели и потепление 1
10:56
Куда пойти работать: у кого вырастут зарплаты в 2017 году? 2
10:42
Сделайте организму подарок, или Основные правила разгрузочных дней 1
10:17
Чугун, литье, архитектура земли: как будет выглядеть набережная Барнаула? 1
09:54
Фильм "Викинг" установил рекорд в российском прокате по кассовым сборам 1
09:38
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 8
09:19
Бузова, Шейк, Волочкова и другие: как встречали Новый год знаменитости? 2
08:52
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 14
08:33
Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги? 41
08:02
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год? 0
07:46
Я понятия не имею, какой у меня IQ: лучшие фразы гения Стивена Хокинга 0
06:44
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 0
21:31
60 человек в Москве пострадали из-за переохлаждения 8
20:20
10 человек погибли в Польше из-за внезапных сильных морозов 0
19:12
70 человек эвакуировали из московской гостиницы после сообщения о бомбе 0
18:17
Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе 2
17:57
Владимир Путин порекомендовал банку РФ снизить ставки по кредитам 22
17:35
Следы динозавров возрастом более 145 млн лет обнаружили на юго-западе Китая 1
16:57
Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети 8
16:10
Кассовые сборы картины "Викинг" превысили 1 млрд рублей 12
15:18
Как Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и что пообещал? 16
14:52
Приложение LinkedIn больше не доступно российским пользователям App Store 2
14:10
Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка 9
13:18
Можно ли работать и ходить в баню на Рождество? 2
13:09
Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США 16
12:42
Две фуры столкнулись на Каменской трассе в Алтайском крае 1
12:12
Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину 56
11:40
Торжественно и таинственно: смотрим, как барнаульцы встретили Рождество
Как барнаульцы отметили один из главных православных праздников?
11:20
Что нового будет в дизайне операционной системы Windows 10? 21
11:15
Строим по-умному: прокачай мозги с новой игрой на Amic.ru 0
10:55
Как предотвратить отравление угарным газом? 0
10:15
Каким ты был: фотоистория о том, как изменился Барнаул 8
09:51
ООН будет бороться с сексуальной эксплуатацией со стороны миротворцев 10
09:14
Мишель Обама рассказала, что такое быть первой леди 5
08:52
Когда мы выходим на работу после январских каникул? 6
08:15
Человек с удостоверением военного устроил стрельбу в аэропорту Флориды 0
07:50
Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США 11
07:09
Второй дом: что хранят с в своих гримерках артисты театра драмы? 1
06:40
Как празднуют Рождество православные христиане? 14
06:06
Предпоследний день новогодних каникул в Алтайском крае будет прохладным 0
22:23
AliExpress временно приостановил доставку в Россию по одному из направлений 5
21:42
Вегетарианство может привести к уменьшению массы мозга - ученые 3
20:47
Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар 0
19:33
"Коммунисты России" предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем 91
18:59
Настоятельницу убили в православном монастыре в Белоруссии 0
18:26
Тысячи пластиковых яиц с игрушками вынесло на берег в Германии. Видео 0
17:42
Это не алкоголь: названа новая версия причины смерти четырех красноярцев 2
17:01
Следствие возбудило уголовное дело по серьезному ДТП в Алтайском крае 0
16:32
Похолодание до минус 26 придет в Алтайский край в рождественскую ночь 0
16:14
Российские врачи проконсультировали пострадавших в ДТП на алтайской трассе 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.