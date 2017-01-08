Еще буквально пару дней назад в некоторых районах края столбик термометра показывал -30 градусов. А уже 8 января в крае ожидается до +3 градусов.
В большинстве районов будет идти мокрый снег, метель, гололедица, на дорогах местами снежные заносы.
В крае: переменная облачность, в большинстве районов снег, мокрый снег, местами метель, возможны гололёдные явления, на дорогах местами снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный , 7-12 м/с ,с усилением до 13-18 м/с. Температура ночью — 9...14˚С, в восточных и предгорных районах -15…20˚С, по юго-западным -4…9˚С, днём -3…8˚С, в предгорьям -3 +2˚С.
В Барнауле: переменная облачность, временами снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9-14м/с. Температура днём -4…6˚С.
В связи с тем, что ожидаются метель, снежные заносы и гололедица, МЧС региона предупреждает о возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском и Троицком районах, А-322 в Алейском и Шипуновском районах, на автодорогах местного значения в Алтайском, Благовещенском и Каменском районах.
Комментарии
В городе вообще снег с улиц и дворов вывозят? Весной поплывем же.