Фото: Вячеслав Мельников
Повреждение трубопровода диаметром 300 мм выявлено по улице Новосибирской, 15, сообщает официальный сайт города. В настоящее время специалисты баранульского водоканала уже приступили к устранению повреждения. Место порыва расчищено, работает необходимая техника.
На время ремонтных работ без воды остались 120 домов частного сектора и наркологический диспансер. Будет организован подвоз воды.
Комментарии
Может, отправим многочисленные просьбы трудящихся, чтобы летом на три месяца перекрывали? Тогда все будет в порядке.
В наркодиспансер пива привезти - за час всё отремонтируют. )
Пора уже прекращать практику длительных летних отключений - очевидно, что они неэффективны. Всё равно зимой под снегом мужикам ремонтировать. Лучше им платите нормально.
Кто за путина голосовал-тот от него и получил!
Во-он оно че! Вон кто гнилые трубы закапывает и в подъездах сцыт!
Ты как обычно был за Порнас, уговаривая старушек голосовать как ты?